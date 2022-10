Susy a Tommy Portugal por hablar mal de ella cuando estaba con Florcita: “Me dejó por los suelos”

No lo perdona. Susy Díaz estuvo como invitada en “D’ mañana” y aprovechó para referirse a Tommy Portugal, quien está en el ojo de la tormenta luego de que no reconociera legalmente a su hija María Fernanda Véliz. Y es que la excongresista admitió que no tiene el mejor concepto del cumbiambero tras el romance que este mantuvo con Florcita , la descendiente de la artista.

¿Qué dijo Susy Díaz?

La exvedette confesó que conoció a Tommy cuando fue pareja de Flor hace casi 20 años. Cuando Karla Tarazona le preguntó a la rubia: “¿Tú qué opinas de estos hombres mediocres?”, en referencia a Potugal, Díaz coincidió en que la expareja de Estrella Torres era “un mediocre”.

“ Tommy, cuando estuvo con mi hija, Florcita, él me dejó por los suelos, habló mal de mí, pero el mundo da vueltas, la vida es un búmeran. Con el tiempo, las personas que han hecho daño... porque hay un mandamiento que dice ‘no mentirás porque el castigo divino tendrás’, el castigo divino es más fuerte que la del hombre ”, señaló Susy.

¿Qué le recomendó Susy Díaz a Mafer Portugal Véliz?

Al terminar el programa, Mafer reveló que ya no tenía esperanzas de arreglar su relación familiar con Tommy Portugal y que “ya espera nada” del cantante. Ante esto, Susy Díaz decidió darle un consejo basado en su propia experiencia con el artista: “ El tiempo dirá si se arreglan las cosas… Mafer, el tiempo, el tiempo arregló lo que él habló mal de mí”.

Mafer Portugal y la vez que Tommy Portugal no le prestó 40 soles

Como es de conocimiento público, semanas atrás se ventiló en los medios la relación que han sostenido Tommy Portugal y su hija Mafer, a tal punto que el programa de Magaly Medina se hizo cargo de la prueba de ADN para que el cantante pudiera reconocer legalmente a la también artista. Durante la emisión del programa “Tú quieres show”, Mafer Portugal revelaría una anécdota con el intérprete de la canción de “Al fondo hay sitio”.

“Cuando cumplo 18 años, yo entré a trabajar a una cafetería, que era Juan Valdez, y yo no tenía ni un sol. Eso se filtró en Latina y me hicieron una nota para preguntarme supuestamente sobre los programas en los que he estado, pero cuando llegaron me preguntaron ‘Mafer, ¿es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar?”, relató la influencer.