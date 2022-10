Samahara Lobatón promete gran premio si sale de sentencia de “El gran show”: “Sortearé mi iPhone”

Samahara Lobatón es una de las concursantes de la nueva temporada de “El gran show”, reality de Gisela Valcárcel que volvió a las pantallas. La hija de Melissa Klug se ha esforzado para demostrar sus habilidades de baile y así convertirse en la ganadora de la competencia. Sin embargo, el pasado sábado 15 de octubre no estuvo presente en la gala.

¿Samahara Lobatón dejó “El gran show”?

Samahara Lobatón no se presentó en la tercera gala de “El gran show”, puesto que la influencer tuvo que viajar a Punta Cana para celebrar el cumpleaños de su pequeña Xianna y, por esta razón, no pudo presentarse el último sábado.

“ La participante de ‘El gran show’ no estará presente en la tercera gala del programa. Esta semana, ella se va a Punta Cana para celebrar el cumpleaños de su hija, Xianna. ¿Quién será su reemplazo? ”, anunció en un comunicado de prensa la producción de Gisela Valcárcel.

Karelys Molina Aguilera, más conocida como Robotina, ingresó a la pista de baile como su reemplazo en la tercera gala de “El gran show”. Sin embargo, quedó sentenciada.

Samahara Lobatón sorteará un iPhone para salir de sentencia

Samahara Lobatón rifará un celular entre todos los que la elijan para que pueda salir de la sentencia de “El gran show”. Para entrar a la lotería, tendrán que enviarle una captura de su voto. “ Si salgo de sentencia, sortearé mi iPhone 11. Entrarán todas las personas que me envíen foto de la votación ”, dijo la hija de Melissa Klug.

Melissa Klug reveló que reforzará a Samahara Lobatón

“ Sí, estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar, ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no ”, expresó la empresaria.