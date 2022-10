Pedro Loli vuelve a ser acusado de ser infiel, pero esta vez a su nueva pareja, Nataly Parkly. El cantante de cumbia habría traicionado a su novia con una mujer de 19 años llamada María Fernanda Rodríguez, quien mostró pruebas de su conversación con el artista a través de Instagram y de la invitación que le hizo a su hotel en Tacna.

En una entrevista para “Magaly TV, la firme”, la mujer arequipeña aseguró que conoció al integrante de Grupo 5 por medio de Tinder, una aplicación para citas y encuentros entre personas. Ella afirmó que la contactó y le propuso que se encontraran en el establecimiento privado, donde él se alojaba.

¿Qué dijo la mujer sobre sus chats con Pedro Loli?

“ Lo conocí por Tinder hace cuatro meses aproximadamente. Yo no pensé que fuera real hasta que me escribió por Instagram. La última vez me invitó de nuevo a Tacna, por ahí estaba, me dijo que me quedaría en su hotel, porque se supone que yo saldría de aquí de Arequipa de noche y llegaría de madrugada, entonces me propuso que me quede donde él estaba”, relató.

“Me parece demasiado conchudo de su parte que teniendo novia haga esas cosas, porque, después de escribirme, sube historias (de Instagram) frescamente como si fuese, no sé, el amor de su vida. Me parece una falta de respeto gravísima hacia la chica (Nataly Parkly)”, señaló.

En el chat, además, se ven mensajes sugerentes desde la cuenta oficial de Pedro Loli. Incluso, al cantante de cumbia se le escucha en un audio ofrecerle un viaje para que ella llegue en la madrugada a Tacna. Asimismo, ella mostró una captura del depósito de S/ 60 soles que le dio el artista para que tome el bus.

Pedro Loli niega haber sido infiel