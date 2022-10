¿No aprende? Pedro Loli otra vez está en el centro de la polémica por presuntamente haberle sido infiel a su actual pareja, Natalia, con una mujer de 19 años, a la cual habría citado en su hotel de Tacna luego de haber realizado una presentación musical junto al Grupo 5 en dicha ciudad.

¿Qué dijo la mujer vinculada con Pedro Loli?

La mujer identificada como María Fernanda Rodríguez contó al programa “Magaly TV: la firme” que conoció a Pedro Loli a través de la aplicación para citas Tinder y, tras ello, comenzaron a escribirse por Instagram.

Según Mafer, el último fin de semana, el cantante volvió a hablarle para invitarla a su hotel en Tacna, a fin de conocerse. El artista incluso le habría yapeado 60 soles para su pasaje de bus, ya que ella se encontraba en Arequipa.

“La última vez me invitó de nuevo a Tacna. Me dijo que me quedaría en su hotel porque se supone que yo salía de Arequipa en la noche y llegaría de madrugada; entonces, me dijo que me quede, creo que no había necesidad de ir para ver qué intenciones tenía”, comentó.

Pedro Loli niega haber sido infiel

Ante esta acusación, Pedro Loli afirmó que sí conversó veces con la mujer a través de Tinder, pero negó que le haya pedido que vaya a su hotel. El artista se defendió y aseguró que todo se trató de una broma junto a sus compañeros de orquesta.

“No la invité, si estoy aquí es porque quiero dar mi descargo y decir que no es cierto, quiero reconocer que hablé con ella, pero que la haya invitado a Tacna, imposible. Hay varios amigos de la orquesta que también conversan con ella, entre palomilladas ese mensaje fue escrito de mi Instagram, pero no fue por invitación mía, es un juego entre hombres”, indicó.