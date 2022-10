Madre de Guerrero, Doña Peta, se luce con Alondra en fiesta pese a nuevo romance del futbolista

¿Aún son amigas? Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaron hace unos meses su romance de más de siete años y cada uno ha iniciado un nuevo camino por su lado. Sin embargo, la amistad entre la madre del futbolista, Doña Peta, y la modelo parece que continúa.

Paola y Doña Peta juntas en fiesta

Alondrá García Miró fue captada por el programa “Amor y fuego” bailando al interior de una casa, donde se celebraba una reunión familiar. En el evento también se pudo ver a la madre del futbolista Paolo Guerrero, Doña Peta, sentada en un mueble mientras conversaba con uno de sus allegados.

Estas nuevas imágenes salen luego de que la modelo también fuera captada días atrás en una fotografía con una de las tías del ‘Depredador’.

Doña Peta y Alondra se habían alejado por Guerrero

Vale precisar que, semanas atrás, la mamá de Paolo Guerrero confesó al programa “En boca de todos” que ya no mantenía ningún tipo de comunicación con Alondra desde que se terminó la relación sentimental con su hijo y luego de que este confirmara en redes sociales su actual romance con Consorte.

Petronila Gonzáles detalló que fue la modelo quien dejó de hablar con ella a través de llamadas. “No he hablado con ella. A nadie se le obliga nada. El que tiene voluntad y quiere a la persona, llama. ¿Para qué vas a implorar que te llamen?”, afirmó.

Con respecto a su opinión sobre la nueva pareja de Guerrero, Doña Peta evitó pronunciarse: “A mí no me pregunten nada de eso. Ellos (en referencia a Paolo y Ana Paula) son personas mayores, yo no voy a hablar”, acotó.