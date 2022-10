Milena Zárate se pronuncia tras ser acusada de estafa: “Va a tener que demostrarlo”

Milena Zárate ha sido denunciada ante el Ministerio Público por, presuntamente, pertenecer a una banda criminal. La cantante colombiana ha sido acusada de haberse apropiado de S/ 160.000 soles. Según el programa “Magaly TV, la firme”, la red de estafa estaría encabezada por su expareja, el futbolista Augusto Barrera.

El espacio de Magaly Medina entrevistó a Jesús Eduardo Núñez Prado, empresario que denunció a la figura de TV por no devolverle su dinero.

Según el afectado, todo empezó en 2021, cuando el exnovio de Milena le pidió prestado ese monto de dinero para comprar medicamentos porque, supuestamente, su hermana había ganado una licitación. Los depósitos se hicieron entre mayo y junio del año pasado.

“Hice tres depósitos a la señora Milena Zárate. Uno de 10.000 soles, otro de 20.000 y uno más de 14.000″, expresó el empresario. Contó que el futbolista le dio unos cheques por el monto de 78.000 soles, pero nunca pudo cobrarlos por falta de fondos.

La respuesta de Milena Zárate

Por su parte, Milena Zárate negó pertenecer a una banda criminal y advirtió a Eduardo Núñez que tendrá que mostrar pruebas de su acusación contra ella.

“Él está en su derecho de denunciar a quien quiera. Si estuviera en su posición, yo también lo haría. Pero si él insiste con el tema de que yo pertenezco a una organización, pues va a tener que demostrarlo ”, expresó.

Asegura que ella no se quedó con el dinero, sino que se lo transfirió a su expareja. “Era una plata que llegaba y yo automáticamente se la daba a él”, sostuvo.

¿Qué dijo Augusto Barrera, expareja de Milena Zárate?