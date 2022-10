Martín Farfán responde a la Chilindrina tras críticas: “Su racismo es tan notorio, me siento dolido”

El actor cómico Martín Farfán respondió a María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, luego de que la actriz se molestara tras ver su imitación en el programa “JB en ATV”. El artista afirma que la estrella de “El chavo del ocho” es racista por criticar su color de su piel y no hablar de su trabajo.

¿Qué dijo Martín Farfán sobre la Chilindrina?

En una entrevista para “El Popular”, Martín Farfán aseguró que la comunidad afroamericana se encuentra indignada por las declaraciones de la actriz mexicana. “Tiene todo contra los negros, la gente de mi raza está brava. La comunidad está indignada porque ella ha venido a trabajar acá mil veces, y que diga eso de nosotros. Es muy doloroso , de verdad. La gente la recibió con los brazos abiertos, su racismo es tan notorio ”, expresó.

Además, reveló sentirse decepcionado y triste porque considera que la Chilindrina ha causado un gran daño emocional en sus fans. “He crecido con ella, pero ya no. Hablar de mi raza, yo estoy orgulloso de ser negro. Se me cayó totalmente, me siento decepcionado. Ella es una estrella, creo que antes de hablar debió pensar lo que iba a decir”, sostuvo.

“Ella no dice si lo hice bien o mal, sino que fue una ‘Chilindrina negra’. Yo me siento totalmente dolido, mi familia, mis amigos y compañeros de la música negra están ofendidos”, agregó.

“Es una pena enorme lo que dijo, que ha quedado mal en todo el mundo . Esto es humor y ficción, no hubo burlas de ninguna manera. También le diría que respetaba y admiraba su trabajo. Es doloroso que, con su trayectoria, se dirija así de mi raza y mi color ”, aseveró.

Martín Farfán asegura que la Chilindrina es homofóbica

El cómico también mencionó que la Chilindrina es homofóbica al poner en duda la orientación sexual de la popular ‘Chilindrina Huachana’. “No conozco al muchacho. Ella ahí demuestra ser homofóbica porque dice que es chico o chica . En mi caso no he ofendido ni maltratado su trabajo. Ella expresa y recalca que hay una ‘Chilindrina negra’, lo peor. Totalmente mal y reprochable”, concluyó.

María Antonieta de las Nieves también criticó a ‘Chilindrina’ de Huacho

La actriz no solo dedicó palabras para la imitación de Martín Farfán. En declaraciones para Telemundo y otros medios mexicanos, María Antonieta de las Nieves lanzó duros adjetivos a la ‘Chilindrina huachana’.

“Es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, opinó.