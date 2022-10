Guty Carrera ha vuelto a dar de que hablar al anunciar que está por lanzar un libro al cual ha titulado “Ámame que me vas a perder”. Durante una entrevista con el programa “En boca de todos”, el exintegrante de “Esto es guerra” dio detalles sobre su nuevo proyecto. Lo más llamativo de este anuncio es que esta obra lleva por nombre la frase que el modelo le dijo a Alejandra Baigorria y que ella denunció años atrás como violencia psicológica.

¿Qué contará Guty Carrera en “Ámame que me vas a perder”?

En conversación con los conductores del magazine de América TV, Guty Carrera explicó que su libro tratará acerca de diversos pasajes de su vida y que responderá aquellos temas polémicos de los que, en su momento, no pudo hablar.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: ‘Ámame que me vas a perder’ (...) Este libro son pasajes de mi vida. Yo en algún momento no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, señaló.

El modelo Guty Carrera anunció su libro por Instagram. Foto: composición La República/Instagram/Latina

PUEDES VER: Guty Carrera titulará su nuevo libro con frase denunciada por Alejandra Baigorria

“Hoy en día ya no la tengo (la mordaza) y empecé a escribir porque era una manera de desfogar lo que sentía, lo que pensaba”, añadió.

Asimismo, Guty señaló que con esto no busca defenderse, sino simplemente contar su versión de las historias. “Es únicamente en primera persona, hablar de mi experiencia, de lo que a mí me pasó, de lo que yo sentí”, precisó.

¿Cómo fue la relación de Guty Carrera y Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria y Guty Carrera fueron captados juntos por primera vez el 2015 y aquel año iniciaron un romance. Ellos estuvieron juntos hasta el 2016.

Guty Carrera declara sobre Alejandra Baigorria para Amor y Fuego. Foto: Composición LR / Instagram / América TV.

A los pocos meses de la relación, se especuló sobre una infidelidad por parte de Guty. Sin embargo, la modelo negó dicho suceso y aseguró que confiaba plenamente en su entonces pareja.

La denuncia de Alejandra Baigorria y Guty Carrera

En enero del 2020, Alejandra Baigorria interpuso una demanda contra su expareja Guty Carrera por violencia física y psicológica que se habrían llevado a cabo cuando aún tenían una relación amorosa y por las cuales pidió una indemnización por daños y perjuicios.

Luego de un fallido proceso conciliatorio, las autoridades admitieron en 2021 la demanda de la chica reality.