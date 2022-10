Edson Dávila fue otra de las personalidades del espectáculo que se sumó a la fiebre de Daddy Yankee y no se perdió su último concierto en la ciudad de Lima, el último 19 de octubre. Sin embargo, no todo fue color de rosa para él al querer ingresar al estadio Nacional para ver a su ídolo.

En el programa de este jueves 20 de “América hoy”, el popular ‘Giselo’ narró que en el mes de abril realizó una colaboración con una marca y, como pago, le ofrecieron entradas para el concierto del ‘Cangri’.

En medio de varias denuncias de estafa de ciudadanos que se veían en los medios, el conductor pensó que quizás correría con el mismo destino, pero quiso probar suerte, de todas maneras.

“Yo hice una publicidad (...). El chico me dijo: ‘Te regalo dos entradas’. Ayer cuando fui con la entrada estaba persignándome y dije: ‘Ojalá no me hagan pasar la vergüenza’”, comentó el presentador. “Llego y me dicen: ‘Falso’ ”, agregó.

El conductor no supo qué hacer y optó por escribirle al joven que le obsequió los boletos. Pero justo en ese momento, la señorita encargada de verificar los pases le hizo saber que se trató de una broma. “Yo me puse pálido (...) y la chica me dice: ‘Mentira’”, explicó el modelo, para su suerte.

Janet critica a Teleticket por facilidad con la que vulneraron tickets

Por su parte, al conocer que varias personas fueron estafadas con presuntas entradas para los dos shows de Daddy Yankee en Perú, la ‘Rulitos’ no dudó en enviar tajante crítica responsabilizando a Teleticket de lo sucedido por no reforzar la seguridad de su página web.

“Me sorprende tremendamente que una empresa como Teleticket, que tiene toda la experiencia vendiendo entradas para diferentes conciertos, sea tan fácil la manera en la que vulneran los tickets para poder ingresar y sacar a mucha gente”, señaló.