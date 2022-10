DJ Peligro tras ser telonero de Daddy Yankee en Perú: Increíble ver cómo la gente gritó mi nombre

En el Perú, hay decenas de DJ que laboran en diversos eventos, pero en los últimos días hay uno que resaltó por su talento en el género urbano. Se trata de Markos Joel Vásquez Minaya, más conocido como DJ Peligro, quien acaba de ser el telonero del puertorriqueño Daddy Yankee en los dos últimos conciertos que brindó en Perú.

En exclusiva para La República, el artista habló sobre sus inicios y cómo de incursionar en el marketing y el género electrónico llegó al reguetón, además revela si le pusieron alguna serie de cláusulas para trabajar con el ‘Big Boss’.

—Markos, fuiste el elegido para abrir los últimos dos conciertos que Daddy Yankee dio en el Perú, ¿cómo fue la experiencia?

—Llegué con muchas expectativas, el público me sorprendió, conocían todas mis canciones, sabía que tenía que hacer un repertorio bueno porque la gente que iba conocía toda la carrera de Daddy Yankee. Sí (fue un sueño hecho realidad). Fue increíble ver cómo la gente coreaba mi nombre y mis temas, muy conmovedor.

—¿Ya habías trabajado o conocías a Daddy Yankee previamente a sus shows en Perú?

—Ya he estado en otras presentaciones con Daddy en Perú, México, pero estos shows han sido como la cúspide del legado de Daddy Yankee y, para mí, el representarlo esta vez ha sido totalmente diferente, la última vez que trabajé con él fue en el 2018, justamente aquí en Perú.

DJ Peligro en el Estadio Nacional. Foto: Instagram

—Sé que no pudiste tocar el tema “Parabrisas” en tu presentación, ¿hay algún tipo de cláusula que te pidió Daddy o su equipo de producción?

—Todos los DJ profesionales sabemos que cuando hay un artista presente, tú lo que menos puedes hacer es colocar en tu playlist las canciones del artista principal. Ya era algo muy lógico, el equipo de Daddy Yankee me indicó eso, pero, como es algo que ya sabía, no tuvimos problemas. Tuve que recurrir a otras canciones y después el equipo de Daddy me dijo: “Muy bien”. No sentí ningún tipo de presión.

—En redes sociales hubo varias críticas hacia el público peruano, dicen que no apoyan y no cantan en los conciertos, tú que estuviste presente, ¿qué opinas al respecto, falta apoyo de los fanáticos?

—Las veces que he ido a México y Chile, sí he notado el apoyo de los fans hacia los artistas, yo si puedo decir que recibí mucho cariño del público en el estadio (Nacional). El público estaba a todo ‘pulmón’. La gente ve videos en redes y asumen que no estaban cantando, lo que pasa es que no todos los celulares son iguales, hay algunos que tienen un tipo de micrófono que mutea cuando hay mucho sonido ambiental. Yo que he estado ahí presente, puedo decir que la gente sí estaba coreando.

—Has trabajado en el pasado con Tilsa Lozano y tienes un tema sobre Sheyla Rojas, ¿te imaginabas que luego de eso ahora trabajarías con el ‘Big Boss’?

—No me esperaba que iba a estar en este día (del concierto de Daddy Yankee) porque esto es muy importante para todo el legado que deja Daddy en el reguetón. Para mí era una tarea muy difícil el que me escojan porque es el mismo equipo de Yankee que selecciona quién iba a ser el artista que iba a aperturar (los dos conciertos).

—¿Eso quiere decir que postulaste para ser el telonero de Daddy?

—Sí, envié mis datos, como todo profesional, porque cuando un artista grande viene (a Perú) son sus equipos los que se encargan de ver. En México y otros países es diferente, pero sobre todo aquí en Perú, que no hay industria (musical), son ellos los que observan y fue así que decidieron por mí, no fue nada fácil. Yo agradezco que hayan visto el trabajo que he hecho antes junto a Wisin & Yandel, Maluma.

—Masterlive ha sido la productora de los conciertos de Daddy Yankee y también está cargo de los de Bad Bunny, ¿te podremos ver también en los shows del ‘Conejo Malo’?

—No lo sabemos, los artistas grandes tienen su propio equipo que coordina y evalúa, recién en los últimos días ven ellos al que quieren. Espero que sí , cada equipo es diferente y cada equipo piensa diferente, de repente no quieren a nadie, como son artistas muy grandes, y se respeta eso.

—¿Es verdad que, antes de incursionar en el reguetón, eras DJ de música electrónica?

—Sí, los primeros cuatro años, yo empecé en el mundo de la electrónica, solamente fabricaba música. En el 2008 intenté con el reguetón y ese fue el camino que me dio el éxito. Yo pausé un año porque en la electrónica no conseguía el éxito y tuve que dedicarme a un trabajo estable, estuve trabajando en el área de marketing de una corporación.

—¿Si tuvieras que elegir una canción que fue la que te dio la señal de que ibas por el camino correcto, cuál sería?

—Yo dije que también podía ser DJ urbano y, como era algo supernuevo, aproveché mis conocimientos y me funcionaron muchas canciones, la primera fue “Coqueta”, luego vino “Candy perreo”, de ahí lo de Tilsa Lozano con “Soltera” y “Envidiosa”.