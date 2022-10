¿Qué le pasó a la hija de Evelyn Vela y cómo esto marcó la vida de la ‘Reina del sur’?

Evelyn Vela ingresó a las pantallas chicas como bailarina de diversos programas de televisión como “La movida de los sábados”, presentado por Janet Barboza. Además, se hizo conocida por su amistad con Melissa Klug cuando comenzó a salir con Jefferson Farfán. Sin embargo, la pérdida de su hija en el 2011 fue el suceso que marcó su vida. La empresaria recordó el cumpleaños de su menor, quien el último 18 de octubre hubiera cumplido 15 años.

¿De qué murió la hija de Evelyn Vela?

La exbailarina siempre ha demostrado tener un carácter fuerte y resalta por sus comentarios directos a sus detractores. No obstante, hace casi 11 años atravesó quizás el momento más difícil cuando su hija de tan solo 4 años falleció a causa de una negligencia médica.

A pesar de que no ha querido revelar el nombre del centro médico en el que se atendió la menor, la empresaria contó la causa del fallecimiento de la niña.

“Entró por una fiebre y le estaba dado neumonía y, con los medicamentos, le entró un virus a la bebé en la clínica”, expresó.

¿Cómo murió la hija de Evelyn Vela?

La también influencer aseguró que su hija murió por un error de la clínica. “ Hubo una negligencia médica y no lo denuncié porque nadie me va a devolver a mi hija y era hacerle miles de pruebas y la gente iba a decir que quería lucrar con ella”, expresó la llamada ‘Reina del sur’ en una entrevista con Andrea Llosa.

Asimismo, Evelyn aseguró que le costó asimilar el deceso de su niña, pero que aprendió a seguir adelante y enfrentar las adversidades.

“(La muerte de mi hija) me ha vuelto más sensible, más fuerte y por eso que a mí me gusta mucho sacar la cara por la gente que quiero, el caso de mi hija me trajo abajo. Estuve en cama buen tiempo, como cuatro meses dopada”, precisó.

Evelyn Vela conmemora los 15 años de su hija

Evelyn Vela compartió, a través de sus historias de Instagram, su visita al camposanto y los detalles que realizó por el día de su recordada hija. “ El cielo está de fiesta, feliz cumpleaños, mi bella Blanca Nieves ”, escribió en Instagram stories.

Además, como cada año, la ‘Reina del sur’ compartió fotos de Annaib con un emotivo mensaje en el que expresó su sentir por los todos los cumpleaños que no pudo celebrar a su lado.