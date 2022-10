¿Qué fue de Jessica Barrantes, la exparticipante de “Combate” que se alejó de los reflectores?

Jessica Barrantes ingresó a “Combate” a mediados del 2015 y rapidamente se convirtió en la sensación del reality por su belleza y carisma. Sin embargo, también protagonizó diversos enfrentamientos y uno de los más sonados fue con el ‘Zorro’ Zupe. En esta nota recordamos este suceso y te contamos qué pasó con la modelo.

Jessica Barrantes y su enfrentamiento con ‘Zorro’ Zupe

Jessica Barrantes se mostró bastante molesta e indignada luego de que el comentarista de espectáculos se presentara en “El valor de la verdad”, programa en el que le preguntaron si Olinda Castañeda habría intentado prostituir a la modelo, pero la pregunta no obtuvo respuesta, ya que los invitados presionaron el botón rojo.

“No me importa si la pregunta se presta a especulaciones o no, sé lo que soy y la gente que me quiere me conoce. Nunca estuve metida en un escándalo y no me interesa estar ahorita. Que lo explique el ‘Zorro’, a quien le encanta facturar hablando de otros ”, precisó en ese entonces.

¿A qué se dedica Jessica Barrantes luego de salir de la televisión?

La ex chica reality Jessica Barrantes se alejó de los reflectores para dedicarse a tiempo completo a sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la modelo realiza colaboraciones con marcas del cuidado de la piel y belleza en general.

En sus redes sociales, Jessica se presenta como deportista, comunicadora y amante de la vida fitness. Además, suele mostrar a su familia, pues tras su salida de “Combate” se casó con el empresario Carlos Andres Salgado, con quien ya tiene cuatro años de matrimonio. Fruto de ese amor nació Cristóbal, su pequeño que acaba de cumplir tres años.