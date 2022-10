El Grupo 5 es una de las orquestas peruanas más aclamadas en la actualidad. Escenario en el que aparece, recinto que llena. Y eso se refleja en las tres fechas agotadas para sus próximos conciertos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en las fechas 4, 5 y 6 de noviembre.

Ante esto, La República conversó con el líder de la agrupación, Christian Yaipén, quien contó lo emocionado que está y lo mucho que valora el apoyo del público por esta gran acogida. Además, dejó en claro su sueño de presentarse en el Estadio Nacional para los 50 años del Grupo 5.

—¿Cómo te sientes con la noticia de que la tercera fecha hizo sold out en minutos?

—Tendría que empezar diciéndote cómo me sentí en la primera (fecha). En la primera pensamos que había sido un error , que había pasado algo con Teleticket. Los llamamos porque habían pasado 20 minutos y la gente no podía comprar. Al final nos llegó un reporte donde se confirmó que se había acabado todo.

En la segunda fecha, una chica mostró un video y en siete minutos se acabó todo. Y para esta tercera fecha pusimos cola para que no todos entren al mismo tiempo. Y, aun así, se agotó en menos de 15 minutos.

Christian Yaipén emocionado

— Es algo increíble para nosotros, un récord en realidad, pero más allá de todo cargamos una felicidad infinita porque todo lo que hemos venido haciendo, lo hemos hecho con amor, empeño, con ganas de entregarle buenas cosas al público y creo que nuestro trabajo ha sido reflejado en estos tres últimos eventos. Somos el primer grupo de cumbia que logra este récord y el primero en cerrar tres fechas sold out en menos de 20 minutos.

El Grupo 5 es una de las agrupaciones más famosas del Perú. Foto: Facebook/Grupo 5

Sorpresas en los conciertos del Grupo 5

—Para nosotros es bastante gratificante. No tenemos ni palabras para describir tanta emoción. No solamente es que se hayan acabado las entradas. Esto es el resultado que venimos haciendo hace tiempo con mi familia, que las cosas se hagan profesionalmente, de una manera con mucho respeto al público. Y ahora lo que se viene…. Ay Dios mío, tengo muchos pendientes. Estamos haciendo algo muy increíble, algo que la gente no se lo espera. El escenario, las luces, las pantallas... nos hemos unido con las mejores empresas del país. Todo lo que se hará en estas tres fechas será mágico. La gente no lo espera, pero cuando lleguen a comparar lo que han pagado por lo que van a ver, la gente estará muy feliz, estoy más que seguro.

—Luego de estos tres shows agotados, ¿para cuándo uno en el Estadio Nacional?

—Ese es uno de nuestros sueños. Se viene los 50 años del Grupo 5. No queremos pecar de… no quiero cantar antes de… pero ya (lo) hemos apuntado. Gracias a esto sigo escalando, creciendo. Recordemos que Grupo 5 viene desde debajo de discotecas pequeñas y ahora toca a lugares más grandes. Somos muy sinceros con nosotros mismos. Y esto nos da esa fuerza y responsabilidad enorme de hacerlo en un Estadio Nacional. Ojalá se dé para nuestros 50 años.

—¿Qué medidas están tomando para avanzar en su crecimiento a la internacionalización?

—Todo trabajo y granito de arena suma. Mucha gente confunde internacionalización con ir afuera y tocar para tus compatriotas, eso no es internacionalizarse. Hay muchas formas y creo que el Grupo 5 va por buen camino de una manera muy estratégica y siempre tratando de seguir creciendo. La gente, creo, ha confundido por mucho tiempo esta palabra tan difícil de cumplirla.

¿Cuál es la canción que más te gusta o identifica?

—“Parranda la negrita”.

—¿Qué les puedes decir las personas que no consiguieron entradas?

—Me están escribiendo que no han conseguido. Según Teleticket, había una cola de 20.000 personas para un lugar de 4.000. Bueno, a todo el público, primero agradecerles por ese cariño y ganas de ver a su Grupo 5 a pesar de que no tienen ni idea de lo que van a ver. Decirles que vinimos con más sorpresas para el próximo año.

Homenaje a Elmer Yaipén

—Los que quieren viajar a Chiclayo, se viene el “Elmer vive”, que es el evento más icónico que tiene el Grupo 5 desde la muerte de mi padre. El homenaje a mi papá es completamente gratis y en un recinto para 20.000 personas en Monsefú. Todos están invitados. Es el domingo 13 de noviembre. Además, estamos proyectándonos para lugares muchos más grandes.

—¿A raíz de tu participación en “La voz Perú”, tienes planeado algunas colaboraciones con quienes fueron tus compañeros (Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Noel Schajris)

—Claro. Ya todo está conversado. Vienen cosas muy bonitas. Si Dios quiere, todo estará viendo la luz el próximo año.

Christian Yaipén trae sorpresas para el próximo año. Foto: Facebook/Grupo 5

—Finalmente, ¿qué nos espera para los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición?

—Serán las tres mejores noches de nuestras vidas. No puedo decir más, pero la gente que me conoce sabe que no soy mentiroso, chismoso o que me gusta alardear. Lo que van a ver será una noche llena de emociones.