Brunella Horna sorprendió con reveladora confesión la mañana de este jueves 20 de octubre en “América hoy” a raíz de comprometedoras imágenes de Paulina Rubio que se hicieron virales. Un programa español difundió imágenes de la artista cuando se encontraba compartiendo con sus amigos en la playa y luego pasó un bochornoso momento.

¿Qué pasó con Paulina Rubio?

Emma García, presentadora del programa “Fiesta” de Telecinco, fue quien se encargó de presentar las sugerentes imágenes de Paulina Rubio.

En un momento, la artista se alejó del grupo social y, al darse cuenta de que nadie la estaba viendo, se dispuso a hacer sus necesidades fisiológicas, sin imaginar que unas cámaras estarían captando su actuar.

El video ya ha dado la vuelta al mundo. Foto: Fiesta

¿Brunella Horna orinó en la playa?

En ese contexto, el programa “América hoy” emitió un resumen de las celebridades que han sido captadas en esas escenas, incluyendo a Paulina Rubio en su nota.

Ante el escándalo, Edson Dávila precisó: “Por favor, compañeritas, no hay que ser fingi fingi, la verdad es que a cualquiera le puede pasar, ‘Bubu’, ¿nunca te ha pasado? Me vas a decir, allá en las playas de Pimentel (Chiclayo)”.

En un inicio, Brunella Horna indicó “Nunca, qué vergüenza”; no obstante, Giselo la delató: “Pero lo has dicho en el camerino”. Por ello, se dispuso a contar su similar experiencia.