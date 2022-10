Reportero de “América hoy” reafirma actitud agresiva de Trauco: Tuvo una reacción lamentable

Miguel Trauco ha sido acusado de tener una conducta agresiva con el reportero Oswaldo Arteaga del programa “América hoy”. El hecho ocurrió en las instalaciones del Estadio Nacional, cuando el futbolista peruano estaba por ingresar al recinto para apreciar el concierto del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

La conducta que tuvo Miguel Trauco con reportero de “América hoy”

En las imágenes trasmitidas por el programa “América hoy”, se puede ver que el comunicador intentó conversar con Miguel Trauco. Sin embargo, el futbolista lo empujó. En tanto, su amigo cercano amenazó a Oswaldo Arteaga.

¿Qué dijo el reportero de “América hoy” tras conducta de Miguel Trauco?

La mañana del miércoles 19 de octubre, Oswaldo Arteaga, reportero de “América hoy”, tuvo un enlace en vivo con el programa y habló sobre el altercado que tuvo con el futbolista Miguel Trauco.

En sus declaraciones, el comunicador Oswaldo Arteaga reafirmó la actitud agresiva del seleccionado.

“ Cuando lo vimos entrar, lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo. El tipo que estaba a lado de él dijo ser de producción (...). Él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ‘¿De qué medio eres?’ Mañana no estás” ”, relató.