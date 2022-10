Patricio Quiñones: ¿cómo fue su relación con Milett Figueroa y por qué terminaron su romance?

El peruano Patricio Quiñones se ha vuelto tendencia en los últimos días y ha acaparado decenas de titulares por ser parte del equipo de bailarines del cantante Daddy Yankee en su gira mundial “La última vuelta”. El danzante ahora deslumbra con su talento en todo el mundo; sin embargo, años atrás también estuvo en el foco de atención, pero por su vida sentimental, pues protagonizó un romance con la modelo Milett Figueroa.

Conoce como inició la historia de amor del popular ‘Pato’ y Figueroa, y por qué llegó a su fin.

¿Cómo se conocieron Milett y Patricio?

Patricio Quiñones era parte del staff de bailarines del programa “El gran show” conducido por Gisela Valcárcel desde el 2014. Un año más tarde, la modelo Milett Figueroa fue parte del programa y le tocó hacer pareja con el popular ‘Pato’, con quien se consagró como la ganadora de esa temporada.

En el año 2016, el formato televisivo cambió su nombre a “Reyes del show” y ambos volvieron a la pista del set para bailar otra vez juntos.

Patricio Quiñones y Milett Figueroa en "Los reyes del show". Foto: difusión

Milett y Patricio iniciaron su romance

Tras varias galas juntos en “Reyes del show”, la conductora Gisela Valcárcel se refirió acerca de unos posibles coqueteos que se habían dado entre Patricio Quiñones y Milett Figueroa durante los ensayos de baile del programa y les preguntó directamente si eran pareja.

Quiñones confirmó la noticia y dijo que se encontraban felices; sin embargo, no quiso dar más detalles del tema. “Milett es una mujer increíble. No puedo decir una sola cosa (que me gusta de ella). Estamos supercontentos. Creo que eso nos va a ayudar a trabajar mucho”, señaló.

Por su parte, Milett expresó que estaba ilusionada. “El amor está aquí”, dijo, mientras se tocaba el pecho.

Crisis por infidelidad y ampay del ‘Pato’ Quiñones

Al cambo de un tiempo se deslizaron rumores sobre una crisis en la relación de Patricio Quiñones y Milett Figueroa a inicios del 2017. Posteriormente, de forma abrupta, ambos terminaron su relación en medio de titulares sobre un supuesto vínculo entre la modelo con el futbolista Diego Geminez.

Mientras tanto, tan solo un mes después, el bailarín fue ampayado por el programa “Amor amor amor” bailando con una joven en actitudes cariñosas. Ante esto, el danzante se mostró arrepentido por lo ocurrido.

“Por más que nosotros hemos estado separados ya poco más de un mes, no me van a quitar que yo valoré a Milett o que considere que ella es una persona increíble. Aprovecho para pedirle perdón por haberle causado este tema”, dijo en esa ocasión.

Ampay de Patricio Quiñones con joven. Foto: Captura Latina

¿Por qué terminaron la relación?

A finales de diciembre, Patricio Quiñones y Milett Figueroa se reconciliaron y aunque el romance parecía estar bien, el bailarín sorprendió en el 2018 al confirmar en el programa “En boca de todos” que la relación llegó a su fin pocos meses antes de que cumplan 2 años de enamorados.

Según el popular ‘Pato’, el romance se terminó por decisión de Milett y descartó que se haya tratado de alguna infidelidad.