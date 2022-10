El día que Tilsa Lozano ninguneó a ‘Pato’ Quiñones, quien ahora triunfa junto a Daddy Yankee

Patricio ‘Pato’ Quiñones se hizo conocido en el Perú luego su participación en “El gran show”, programa en el que conoció a Milett Figueroa, con quien mantuvo una relación amorosa que fue duramente criticada por diversos personajes del espectáculo. A pesar de mostrarse como una relación sólida durante más de un año, la pareja decidió culminar su vínculo sentimental en el 2017.

¿Por qué Tilsa Lozano ninguneó a ‘Pato’ Quiñones?

Uno de los episodios más controversiales para el bailarín fue aquel en el que recibió fuertes calificativos de parte de Tilsa Lozano. La modelo no dudó en referirse al ‘Pato’ y aseguró que Milet merece alguien más.

“Siento que ella tiene para dar más; si no, pregúntale a Martha, que es mi pinky”, expresó la exvengadora.

Por su parte, Quiñones no respondió a los comentarios de Lozano y decidió ignorar los comentarios negativos.

“Por tener esta relación me han caído miles de ataques. Si fue mi pecado, lo paro en pecho y pa’ adentro. Habló de mí como si yo fuera una cosa, menospreciándome, pero no pasó nada. Lo rebotaron todos los medios, pero no pasó nada porque soy hombre. Si alguien está molesto o no le parece, es su problema. Al final, los que estamos felices somos ella (Milett Figueroa) y yo”, aseguró Patricio.

¿Quién es el ‘Pato’ Quiñones y cuál es su vínculo con Daddy Yankee?

Tras culminar su relación con Milet Figueroa y alejarse de la pantalla chica, ‘Pato’ Quiñones se mudó a Miami (Estados Unidos) para seguir aprendiendo en el mundo artístico.

Por la noche del martes 18 de octubre, Patricio se mostró emocionado por retornar al Perú junto a Daddy Yankee para formar parte del elenco de baila de la última gira del ‘Big Boss’.

“¡Mi tierra hermosa! ¡Vamos a hacer vibrar el Estadio Nacional estos dos shows!”, compartió a través de su cuenta de Instagram.