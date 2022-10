Miguel Moreno es uno de los imitadores más reconocidos del Perú. Su especialidad siempre fueron los periodistas y personajes relacionados con el deporte, por lo que sus parodias de Daniel Peredo, ‘Toño’ Vargas, Phillip Butters o Aldo Mariátegui son aclamadas por todos sus admiradores.

Sin embargo, hubo una imitación que fue desafortunada y provocó que pierda su trabajo. Se trata de la ‘parodia’ que realizó sobre Jefferson Farfán a mediados de 2018, la cual fue muy criticada en redes sociales por apelar al ‘blackface’, un acto racista.

Incluso el Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento rechazando este acto de discriminación. Ante esto, la cadena Fox Sports decidió no continuar más con sus servicios al poco tiempo de haberlo contratado.

Comunicado del Ministerio de Cultura en contra de imitación de Miguel Moreno a Farfán. Foto: Mincul

En una entrevista con el youtuber Carlos Orozco, Miguel Moreno reveló cómo surgió esa lamentable imitación de Jefferson Farfán, que se dio ni bien comenzó a trabajar en Fox Sports Radio Perú.

“Me dijeron que arranquemos con Farfán y me caracterizaron. Entonces salgo de Farfán y comienza una avalancha del blackface, que está vinculado al racismo. Me hicieron ‘leña’, incluso salí en un titular que decía: ‘Moreno acusado de racismo’. Hubiera empezado con ‘Cuevita’ o Tapia por la cabeza”, señaló.

El humorista reveló que perdió su trabajo por este acto de discriminación: “Los dueños chilenos se asustaron, ya no querían. Me dijeron que Fox recién estaba ingresando al mercado peruano y los estábamos molestando. Al mes y medio me reuní con los gerentes y le dimos resolución al contrato, se acabó mi relación con ellos y mi sueldo”.

Pese a la indignación que ocurrió en redes sociales, Miguel Moreno confesó que imitar a la ‘Foquita’ siempre le dio dinero y que lo sigue haciendo, pero solo en eventos. “He cobrado buen dinero haciendo Farfán, todo el mundo lo quería porque estaba en amoríos con Yahaira. Lo he vuelto a hacer un par de veces para eventos, campeonatos, activaciones y programas poco sintonizados”, precisó.

Por último, indicó que nunca lo hizo con la intención de hacer daño al personaje: “A mi hija mayor le decían que yo era racista, pero no lo soy”.

¿Qué es el blackface?

El blackface o brownface es una práctica de maquillaje teatral considerada racista en muchas partes del mundo, en la que una persona de rasgos generalmente blancos ‘oscurece’ su piel para interpretar a ciudadanos afrodescendientes. Puede extenderse para personas de otras etnias o procedencias geográficas, como la asiática o americana.