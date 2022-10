El actor cómico Miguel Barraza fue uno de los invitados a “El valor de la verdad” en febrero del 2020. Fue su segunda visita al programa, en el cual se llevó 15.000 soles. Uno de los momentos polémicos que pasó en dicha edición fue la pregunta que no respondió sobre la situación de su hijo Roberto, con quien en ese entonces no mantenía una buena relación y tenía problemas de adicción a las drogas.

Conoce en esta nota qué pasó en el programa de Beto Ortiz aquel sábado. Además, sobre lo que habría motivado a pasar por alto la cuestión.

Miguel Barraza evita pregunta sobre su hijo en "El Valor de la Verdad". Foto: Captura

La pregunta que no respondió Miguel Barraza

Miguel Barraza respondía las preguntas de Beto Ortiz con normalidad, siendo claro, dando detalles y poniéndole su humor característico. No fue hasta la interrogante 14 que él decidió tomar una radical decisión.

Javier Santagadea, uno de los acompañantes al programa, tocó el salvavidas. La consulta del conductor era: “ ¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas? ”.

En ese sentido, se cambió la pregunta por esta: “¿Sufres de cáncer?”. El cómico afirmó que fue diagnosticado con la enfermedad degenerativa.

“Todo con fe, si tengo que irme de este mundo, tengo que hacerlo con un show con ellos (Melcochita y Santagadea). Si me dicen que no hay remedio, agárrenme (para tomar)”, dijo.

“No me atemoriza el tema de la muerte porque si tuve una vida linda haciendo reír a mi público, que me recuerden haciendo reír, hice el bien y creo que me espera algo bueno allá. Tengo 70 años y tengo cáncer a la próstata ”, reveló.

¿Qué pasó con el hijo de Miguel Barraza?

La Policía detuvo a Roberto Barraza, hijo del popular comediante, en enero del 2018. Se dijo que el joven habría estado vendiendo drogas en el distrito de La Victoria.

El parte policial detalló que el muchacho, en ese entonces con 25 años, guardaba 126 ketes de pasta básica de cocaína. Por dicho motivo, lo trasladaron a la comisaría del lugar.

En ese tiempo, se habló mucho de sus amistades y el vínculo de ellos con las drogas en el programa de Andrea Llosa. Por ello, lo internaron en un centro de rehabilitación.

“La única ayuda que me sacará de este problema es Dios y yo solo tengo que hablar con Dios y sé que él me va a ayudar”, dijo tras recibir la ayuda por parte del programa.