¿Qué fue del famoso cómico ‘Lelo’ Costa de “El especial del humor” tras alejarse de la televisión?

El programa “El especial del humor” quedó en la memoria de los televidentes y esto ha incluido a varios actores cómicos. Ese es el caso de ‘Lelo’ Costa, quien carga sobre su espalda una amplia trayectoria en teatros y televisión. Con sus populares imitaciones como la del ‘Capitán Maricielo’, el artista se ganó un nombre dentro de la comicidad peruana, sin embargo, con el tiempo, se alejó de los reflectores y la razón se debería a un tema personal.

Conoce qué ha sido del artista y cuál es la difícil situación que se encuentra atravesando.

¿Quién es ‘Lelo’ Costa?

Pedro Miguel Costa, más conocido como ‘Lelo’ Costa, es un actor con más de 50 años de trayectoria. El humorista nacido en Lima reveló tiempo atrás que el origen de su apodo se debe a su afición por la pareja de cómicos estadounidenses Dean Martin y Jerry Lewis, quienes eran conocidos como Lalo y Lelo.

Estrella de la fonomímica y su ingreso a la TV

‘Lelo’ Costa fue uno de los pioneros en hacer fonomímica en el Perú, el arte que consiste en realizar gestos, simulando sonidos, pero sin decir una palabra. Esto le valió para ser contratado como libretista en diversas secuencias de humor.

Sus primeros pasos en la actuación los dio en el teatro junto con Augusto Polo Campos. Posteriormente, logró abrirse paso en la televisión de modo permanente en el programa “El especial del humor”, donde formó parte de uno de los elencos más famosos de la comicidad peruana junto con Carlos Álvarez, Jorge Benavides, el ‘Gordo’ Cassaretto y Walter ‘Cachito’ Ramírez.

Otros programas de ‘Lelo’ Costa

Tras el fin del programa “El especial del humor”, ‘Lelo’ Costa decidió seguir en la televisión y trabajó junto con Carlos Álvarez en diversos proyectos como “El estelar del humor” (2011), “El cártel del humor”, “Al diablo con la noticia”, y recientemente fue parte de “La vacuna del humor” de Willax, donde se le vio hasta inicios del presente año.

'Lelo' Costa en El cartel del humor. Foto: captura/ATV

¿Qué fue de ‘Lelo’ Costa?

Actualmente, las apariciones de ‘Lelo’ Costa en la televisión peruana han sido esporádicas y, ante varias dudas sobre su estado de salud, el actor cómico Carlos Álvarez salió al frente el último 17 de octubre para confirmar que el humorista está batallando contra el cáncer desde varios meses.

“Es cierto que nuestro ‘Lelo’ está pasando por un momento complicado en su salud y para salir a hablar con ustedes pedí su autorización, ya que de otra forma me hubiera quedado callado. Él está en tratamiento desde hace meses, es por eso que no aparecía en el programa y yo no podía responder el motivo cuando ustedes me preguntaban por él” , indicó Álvarez.

Carlos Álvarez y Lelo Costa trabajan juntos desde hace varios años. Foto: Facebook Carlos Álvarez/Lelo Costa

‘Lelo’ Costa en “El especial de ATV”

Pese a la impactante noticia acerca de la salud de ‘Lelo’ Costa, que recién se conoce, el actor cómico hizo un esfuerzo y aceptó participar en el esperado reencuentro de los cómicos J orge Benavides y Carlos Álvarez en el programa “El especial de ATV”, que fue emitido el pasado 10 de setiembre.

El actor Costa participó en el sketch conocido como Las tías de La Molina.