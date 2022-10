Ezio Oliva hace su debut este 20 de octubre como entrenador de “La voz kids” en su edición 2022. El esposo de Karen Schwarz nos cuenta en esta entrevista cómo se siente a horas de verse en pantalla chica cumpliendo un rol importante en el concurso. Además, habla de su experiencia al tener a su cónyuge como compañera de trabajo.

—¿Qué sentimientos encontrados tuviste al recibir el llamado para ser coach de “La voz kids”?

—A los 14 años empecé mi carrera en un programa de TV llamado “Superstar renovado”. Fue una gran experiencia y mis primeros pasos en la música. Inimaginable, luego de 15 años, estar del otro lado como coach eligiendo voces. Cada uno de los entrenadores tenemos una responsabilidad de cara a los niños. Es un gran reto. Me siento muy contento y agradecido.

—Si bien no ganaste (en el concurso pasado), ¿qué lecciones te llevaste con esa experiencia?

—Aprendí que no hay nada más importante en este negocio de la música que el público. Puedes cantar bien o mal, olvidarte de la letra, pero, si ellos te eligen, ese es el camino. Aprendí a respetar y valora al público y que no era una carrera fácil. (…) Si pasé por tantos retos, fallé y aún sigo con ganas de seguir en esto es porque es lo mío. La función con mi equipo es transmitir toda mi experiencia y que sepan que también estuve en su posición. Eso es lo lindo. No es gratis estar en esa silla. Trabajé por muchos años, reinventándome. Me saco la mugre trabajando.

—Trabajar con niños es distinto a hacerlo con adultos. ¿Cómo ha sido ese manejo?

—Tengo dos hijas, una de 2 y otra de 5. Cada vez que le hablo a uno de mis niños, que pueden tener distintas edades, trato de hablarle como si les estuviese hablando a mis hijas. Es la manera más sincera, honesta y amorosa que puedo dar. Pero, a la vez, si hay algo que tengo que ajustar en el niño, no puedo mentirle. Por un lado, tengo el deber de no hacerlos sentir mal, pero, por el otro, tengo, necesito ayudarlos. Si el niño hace algo que podría hacerlo mejor, tengo que decírselo.

—¿Cómo enfrentas las críticas tras tu mención como coach de “La voz kids”?

—Uno no le va a gustar a todo mundo y eso está bien. Sería irreal (si les gustase a todos). Soy un entrenador honesto que lucha por su equipo. Finalmente, el público decidirá si le agrado o no. Siempre dije que a las críticas constructivas estoy abierto. A lo que no es a la falta de respeto e insultos. Eso no tiene fundamento. La crítica es importante para cualquier proceso de crecimiento. Es mi primera vez en la televisión en una posición importante.

—Compartes escenario con Karen. ¿Cómo ha sido la convivencia en lo laboral?

—Es lindo. Hace mucho que no estábamos tanto tiempo juntos y creo que lo necesitábamos. Normalmente, iba y venía de México. Nos está sirviendo y la pasamos bien. Si antes admiraba su trabajo, hoy lo hago más porque lo veo muy de cerca.

—¿Cuál es la clave para mantener una relación estable ante tantas rupturas inesperadas que recientemente se han visto en la televisión?

—Creo que mucha comunicación. No me considero en lo absoluto una pareja perfecta. Tenemos buenos y malos momentos. Espero que esto dure hasta que estemos viejitos, aunque podría que no, también. No somos una relación perfecta. Mucho me escriben en redes sociales: ‘Ezio, el día que le saques la vuelta a Karen dejo de creer en el amor’. No me den esa responsabilidad. Todos somos seres humanos. No solo veamos el tema de la infidelidad, sino también la convivencia y los hijos. Una relación también se desgasta por diferentes temas. No hay que ponerles etiquetas a las parejas. Nadie sabe realmente lo que está pasando. Somos honestos, frontales y tenemos sueños juntos. Eso mantiene muy viva nuestra relación. Me muero por ella.

—Comentaron que planean casarse por religioso en 2023. ¿Ya hay una fecha en concreto?

—Estamos definiéndola, pero quisiéramos que sea una fecha en la que ambos, nuestras familias y amigos cercanos puedan. Karen siempre tuvo el sueño de casarse por religioso y en presencia de sus hijas. Feliz de que ella cumpla su sueño. Más allá de los estándares, me casaré con Karen todas las veces que pueda.

—¿Cuál es el límite de exponer a tu familia y sus rutinas diarias en redes?

—Lo que ves en redes es lo que quiero que veas. Nuestro límite lo tenemos clarísimo. Pero hay un universo más grande en nuestra intimidad que no compartimos. Lo vivimos nosotros. Uno muestra hasta donde quiere.

—¿Alguna vez no te has sentido acechado por las cámaras de Magaly Medina o de Rodrigo González?

—Cada uno tiene su punto de vista y yo con lo único que no voy a compartir es con la falta de respeto.

—¿Qué rumbos tomas ahora con tu carrera artística?