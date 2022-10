Korina Rivadeneira y su bebé fueron dados de alta tras varios días internados en una clínica

A través de redes sociales, Mario Hart anunció que Korina Rivadeneira y su segundo bebé fueron dados de alta después de pasar varios días internados en una clínica local, por lo que ya pueden regresar al hogar que tienen para estar juntos nuevamente.

“¡A la casita! Gracias a todos por sus buenos deseos”, escribió el piloto de autos en sus historias de Instagram.

Además, gracias al video compartido por el ex chico reality, se puede ver a la venezolana en silla de ruedas, lista para salir del lugar donde fue atendida. “Nos vamos”, fue otro de los mensajes que dejó el deportista.

Korina Rivadeneira denuncia mala atención en clínica

Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al revelar que su segundo hijo tuvo que ser internado para unos chequeos. Sin embargo, lo que más sorprendió de esto fue que la modelo denunció la mala atención que habían tenido con ella y con su pequeño.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Estoy superestresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”, expresó fastidiada la ex chica reality.

Korina Rivadeneira se disculpa con personal de clínica

Korina Rivadeneira se convirtió en noticia luego de que arremetiera contra la clínica en la que su bebé se encontraba en observación. Ante la polémica generada, la extranjera salió a pedir disculpas públicas y requirió que la comprendan por la difícil situación que está atravesando.

“Yo sé que todo lo que digo trae consecuencias, solo quiero que sepan que ando muy nerviosa por mi bebé, han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito”, dijo en un principio.

Korina Rivadeneira se disculpa por comentarios sobre mala atención en clínica. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram