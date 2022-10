Johanna San Miguel se sumó a la lista de personalidades que salieron en defensa de María Pía Copello luego de que fuera duramente cuestionada por el productor de eventos NIno Penaloza por haber usado un vestido en su paso por la alfombra roja de los Latino Show Awards el pasado miércoles 12 de octubre.

Además, él aseguró que el atuendo no le parecía elegante para un evento de tal magnitud, y que no era adecuado para la edad de la ex animadora infantil “porque es una mujer casada” y el outfit era muy atrevido para su gusto.

Desde luego, sus declaraciones machistas no fueron pasadas por alto por la ‘Mamá Leona’, quien se pronunció para poner en su sitio al crítico de moda.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Vía su perfil oficial de Instagram, la presentadora de “Esto es guerra” inició su discurso comentando que el vestido morado que usó María Pía Copello le quedaba deslumbrante.

Instantes después, indicó: “Se está diciendo: ‘Eres una mujer casada, tienes hijos, tienes tantos años, ¿cómo puedes usar eso? Ten más respeto, quiérete’. María Pía puede usar lo que le da gana, no solo porque le queda bien, sino porque le da la gana”.

“La mujer hace lo que quiere y lo que le provoca esté casada, tenga hijos, tenga 40, 60 o 100 años (…). Dejemos de ser una sociedad machista, patriarcal y misógina, arcaica”, agregó la colega de Pía Copello.

María Copello le responde a Nino Peñaloza

El programa “América espectáculos” decidió contactar a la influencer para conocer su opinión sobre los señalamientos que recibió del crítico de moda Nino Peñaloza cuando este juzgó el atuendo que ella lució en un evento musical.

“Claro, (su comentario) no tiene nada que ver. La verdad, me parece un comentario un poco obsoleto. Decirles a las mujeres en el 202, que por la edad no nos podemos poner algo… ¡no te pases!”, fue la respetuosa respuesta de la exconductora.