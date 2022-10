Guty Carrera y Alejandra Baigorria: ¿cómo fue el romance que terminó con denuncias mutuas?

Guty Carrera y Alejandra Baigorria fueron una de las parejas favoritas de la farándula peruana, pero su relación no prosperó y terminó en una denuncia por parte de la ‘Rubia de Gamarra’ en contra del ‘Potro’.

¿Cómo inició el romance entre Guty Carrera y Alejandra Baigorria?

La historia de amor de Alejandra Baigorria y Guty Carrera inició a finales del 2015, cuando los influencers fueron captados en salidas, y duró hasta inicios del 2016. A pesar del poco tiempo de relación, desde un inicio, la empresaria demostró en redes sociales su amor por el ex chico reality.

Durante los meses que estuvieron juntos, se rumoreó una presunta infidelidad por parte de Guty con una modelo del espectáculo local. Sin embargo, la empresaria negó el hecho y aseguró confiar plenamente en su expareja.

“Ya conversamos bien y todo está claro. Además, lo conozco y confío en él, por algo decidí permanecer a su lado. Estoy muy enamorada y soy correspondida”, sostuvo.

Guty Carrera declara sobre Alejandra Baigorria para "Amor y fuego". Foto: Composición LR / Instagram / América TV.

¿Por qué Alejandra Baigorria denunció a Guty Carrrera?

Luego de anunciar el fin de su relación, Alejandra sorprendió al contar en televisión nacional que fue agredida por el hijo de Edith Tapia.

Tras presentar la denuncia formal, el Poder Judicial determinó restricción social de Guty Carrera a favor Baigorria; además, le impidió referirse a la modelo en algún medio de comunicación. No obstante, la denuncia no procedió y fue archivada en el 2019.

En el 2020, Guty Carrera se presentó en “El valor de la verdad”, reveló algunos detalles de su vida íntima, pero aseguró que no hablaría mal de la influencer.