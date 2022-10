Giuliana Rengifo seguirá con su proceso legal contra Magaly Medina y anunció que evalúa demandarla, ya que no respondió la carta notarial que le envió. La conductora de ATV recibió el documento, pero, por recomendación de su abogado, guardó silencio y decidió no retractarse.

La integrante de “El gran show” la acusa de dañar su imagen. Esto, luego de presentar un ampay de ella con un notario. En ese sentido, comentó que no se detendrá hasta que se haga justicia.

“No es justo que ella (Magaly Medina) me siga agrediendo, pero no solo a mí, sino a cada mujer que no le cae. Todo lo hace por sintonía y porque somos del espectáculo”, dijo a un medio local.

En esa línea, señaló que conversó con su abogado para seguir el caso por la vía judicial. “Nada justifica lo que hace ni por el hecho que soy parte de la farándula. Yo hago música, no escándalos”, señaló a Trome.

“Ya conversé con mi abogado y vamos a seguir, porque lo único que deseo es limpiar mi imagen y demostrar que nunca se debe de callar, más aún si me están acusando de algo injusto o que me levanten falsos a nivel nacional”, añadió.

Cree que se aprovechó de ella por rating

Giuliana Rengifo asegura que tiene videos e información que la respaldan ante una posible demanda.

“Me dio de alma casi dos semanas, encima estuvo insultándome y levantando falsos. Dice que sacó un informe de mi vida de escándalos, pero siempre se me ha visto trabajando”, sentenció.

Magaly Medina y Giuliana Rengifo continúan enfrentadas. Foto: La República / Instagram / Magaly Medina

¿Qué dijo el abogado de Magaly sobre carta notarial?

En su programa, Magaly Medina notificó el envío de una carta notarial con el fin de rectificarse por los ataques “denigrantes” a Giuliana Rengifo.

El abogado de la presentadora le dio una indicación. “Te he aconsejado que no la contestes porque tiene un efecto formal y material. Ella dice que te rectifiques, me causa mucha gracia porque nadie manda una carta notarial para esto”, precisó.

Giuliana Rengifo evitar a hablar de Magaly Medina

Giuliana Rengifo es participante de “El gran show” y mientras esté en el reality no puede opinar sobre Magaly Medina. Así precisó la cantante en declaraciones a La República.

“Me descuentan”, dijo al ser abordada afuera de las instalaciones de América TV. La joven busca coronarse como la ganadora del programa que dirige Gisela Valcárcel.