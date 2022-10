Flavia Laos, Paloma Fiuza, Ale Baigorria y otras famosas que optaron por congelar sus óvulos

¡Maternidad planificada! Flavia Laos, Paloma Fiuza, Alejandra Baigorria, Magdyel Ugaz son algunas de las famosas que decidieron congelar sus óvulos para poder ser madres cuando lo consideren oportuno.

Artistas que decidieron congelar sus óvulos

En la actualidad, ser mamá no es la prioridad de muchas mujeres, ya que muchas optan por sus proyectos de vida y metas personales antes de tener un hijo. Frente a esta decisión, existe una alternativa que permite la concepción sin importar la edad.

En un inicio, la congelación de óvulos surgió para las jóvenes y/o niñas que sufrían de algún tipo de cáncer, el cual afectaba sus ovarios y, con esto, la posibilidad de ser madres en un futuro.

En la actualidad, este procedimiento se realiza a todas aquellas mujeres que desean engendrar una vida, pero no está dentro de su planificación inmediata. La Sociedad Peruana de Fertilidad recomendó realizar el tratamiento antes de los 30 años.

Flavia Laos

En las últimas semanas, Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al anunciar que inició este tratamiento. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió con sus seguidores todos los detalles del proceso y explicó el motivo de su decisión.

“Quiero enfocarme más en mi carrera, crecer profesionalmente. Luego, cuando esté estable y sienta que logré lo que quería, tener hijos, pero quiero tener esa posibilidad de que no me juegue el reloj en contra y tenerlos cuando yo me sienta preparada. En mi caso, yo no estoy pensando en tener hijos ahora, los quiero después de los 30 o un poco más”, precisó.

Paloma Fiuza

Paloma Fiuza también contó que decidió congelar sus óvulos para poder ser madre en algunos años. La bailarina compartió con sus seguidores el transcurso del proceso.

Paloma Fiuza se sometió al tratamiento de congelación de óvulos. Foto: Paloma Fiuza/Instagram

Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria ha expresado su deseo de convertirse en mamá en reiteradas ocasiones. En ese sentido, fue una de las primeras en anunciar que congelaría sus óvulos.

“Lista para mi operación para poder hacer la extracción de óvulos y el congelamiento, obviamente. Estoy súper contenta, tranquila, ya les voy a ir contando cómo va todo, pero estamos bien aquí, ya por comenzar”, relató.

En esa línea, aseguró que sus resultados fueron mejor de lo que tenía previsto.

“Se supone que tenía una reserva ovárica baja y, gracias a Dios, se supone que se estimaba sacar 12 óvulos, me han sacado 17. No todos se van a congelar porque no están totalmente maduros, pero estoy contenta. Salió todo mejor”, sostuvo.

Vania Bludau

A través de sus historias de Instagram, Vania Bludau aseguró que está iniciando el proceso de congelación de óvulos. La ex chica reality aseguró que no está en sus planes a corto plazo ser madre.

Además, debido a las interrogantes de sus fanáticos, anunció que está preparando un video explicando los pasos que tendrán que seguir.

Magdyel Ugaz

Magdyel Ugaz compartió una publicación en Instagram en el que reveló su deseo de ser madre.

“De repente apareció la pregunta si quiero ser mamá. Me lo pregunté sinceramente y dije: ‘Sí, pero no quiero correr, ya no quiero correr más’. Hoy, en mi presente, no lo veo, pero qué podía hacer yo para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones. Fue ahí que decidí congelar mis óvulos. Cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo”, se lee en la descripción del post de la intérprete de ‘Teresita’.

Melissa Klug

Melissa Klug también se suma a la lista de mujeres que anhelan ser madres. La empresaria reveló que desea tener su sexto hijo con su novio Jesús Barco.

“Yo no quiero tener dos hijos, yo quiero tener una hija. He decido congelar mis óvulos y lo he hecho en las mejores manos de mi doctor. Significa que yo los voy a congelar. Cuando yo quiera y esté segura de ser mamá, los descongelo y lo hago”, expresó.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza no descartó la posibilidad de ser madre, por ello, también se someterá a un proceso de congelación de óvulos.

“Tal vez en unos tres años (ser madre). Voy a congelar mis óvulos para no estar con cualquiera. Claro que sí (encontrará al amor de su vida), de todas maneras va a venir. Lo bueno se hace esperar”, precisó en declaraciones para “América espectáculos”.

Josetty Hurtado

Josetty Hurtado se suma a esta lista de personajes de la farándula peruana.

“Yo no lo sabía, por eso, les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no. Perdóname, me pone muy emotiva. Gracias, doctor, por darme esperanza, por abrirme los ojos, me voy recargada de ilusión”, narró la hija de Andrés Hurtado.

Personajes que piensan someterse a la congelación de óvulos

La ex reina de belleza Valeria Piazza reveló en una conversación con Rebeca Escribens en “América espectáculos” que está decidida a someterse a este procedimiento.

“Bueno, yo me quiero casar este año, pero te voy a contar (...). He decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso, este año voy a congelar mis óvulos”, aseveró.