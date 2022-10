Pamela Franco revela difíciles experiencias amorosas: “Me aferraba a cosas que me dañaban”

Pamela Franco y Christian Domínguez cuentan los días para cumplir su aniversario número 3 como pareja y, antes de su sonada boda, planean adquirir una casa propia para vivir junto a su heredera. En las últimas semanas, ambos han generado polémica al declarar que ninguno consideraba al otro el “gran amor de su vida”, por lo que muchas dudas sobre su relación salieron a la luz.

En ese contexto, la ex Alma Bella fue invitada a una entrevista para el canal de YouTube de la psicóloga Lizbeth Cueva, “Todos sanamos”. Gran sorpresa generó Pamela Franco al referirse a su pasado amoroso, el cual —de acuerdo a sus propias palabras— le trajo muchos pesares.

¿Qué dijo Pamela Franco?

“¿Qué permitías”, preguntó la profesional de la salud mental a la pareja de Domínguez. “ (Permitía) que me lastimen. Me aferraba a cosas que me hacían daño y, sin querer, a veces también hacía daño, y no por ser mala”, respondió la cantante a modo de reflexión.

¿Pamela Franco perdonó infidelidades?

En otro momento, la integrante de Puro Sentimiento fue cuestionada respecto a las infidelidades; no obstante, no negó ni afirmó nada concreto sobre el asunto. En cambio, precisó que hay agresiones que son mucho más dolorosas que la deslealtad de una pareja y explicó el porqué de su respuesta.

“Cuando alguien te es infiel, la vida y Dios te están demostrando que esa persona no te quiere, y simplemente dices: ‘Oye, chau’”, puntualizó.

La entrevista completa podrá encontrarse en el canal de YouTube de Lizbeth Cueva este miércoles 19 de octubre a las 9.00 p. m.