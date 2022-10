¿Qué decían las cartas que escribió Magaly Medina a Ney Guerrero y sus detractores desde prisión?

El programa de Magaly Medina del último 17 de octubre tuvo un inusual inicio. La conductora de espectáculos abrió su agenda informativa comentando uno de los pasajes más oscuros de su vida: su estancia en prisión, allá por el 2008. Esto, debido a que el último domingo 17 cumplió 14 años desde la vez que pisó un penal para cumplir una condena tras perder un juicio de difamación contra Paolo Guerrero, y quiso comentar una confidencia sobre aquellos años.

La figura de ATV decidió mostrar un libro en el cual recopiló páginas de su revista, en la que fueron publicadas las cartas que escribió para sus fanáticos y para su amigo y exproductor Ney Guerrero desde la prisión de Santa Mónica.

¿Por qué Magaly escribió cartas desde la cárcel?

Según contó Magaly, durante su período en la cárcel los medios de comunicación tenían tendenciosas portadas y fotografías que no se ajustaban a la realidad de su situación, razón que la motivó a hacer escritos públicos para acabar con la desinformación.

Ella señaló que su revista fue la única plataforma que tenía para expresarse en aquel momento. “Magaly TV La revista se convirtió en el único medio de comunicación en el cual yo me podía expresar e intercambiar mensajes con la gente que esperaba mi programa. Así nacieron las cartas desde la cárcel. Yo las escribía a mano en unos papelitos, las escribía con lapicero y se publicaban. Todas las semanas escribía lo que sentía”, sostuvo.

Magaly Medina estuvo en la cárcel por una demanda de difamación. Foto: composición LR/Andina

¿Qué decían las cartas que mencionaban a Ney Guerrero?

En uno de los archivos periodísticos que preparó “Magaly TV, la firme”, se evidenciaron fragmentos de las cartas de la periodista que comenzaron a ser difundidas a los pocos días de que su vida en prisión tuviera inicio. Uno de los párrafos expresaba su enorme gratitud para con sus fanáticos por el gran apoyo que le brindaban en esos tiempos.

“Al público, gracias con todo mi corazón por su apoyo incondicional, su cariño es mi fortaleza en estos momentos. Espero y confío en que se haga justicia y estar pronto con ustedes. Magaly Medina. Penal Santa Mónica. 18 de octubre 2008″, se leía en los archivos mostrados en pantalla.

En otro momento, se emiten imágenes que pertenecían al 3 de noviembre del mismo año, cuando escribió un mensaje que puso en tela de juicio el proceder que tuvo su enfrentamiento legal con Paolo Guerrero. De acuerdo a su escrito, este había sido adulterado.

“Misteriosamente los mozos y personal de un restaurante se callaron y no contaron lo que saben, misteriosamente los mozos y personal del bar, donde según mis informantes también había estado Paolo Guerrero y acompañante, callaron. Los vendedores ambulantes, los vigilantes de serenazgo que vieron el auto de mi equipo de investigación la madrugada del sábado, también callaron”, escribió la popular ‘Urraca’.

Pero eso no fue todo. Una de sus redacciones estuvo dirigida a su entrañable amigo y entonces productor Ney Guerrero, quien también pasó algunos meses en prisión tras perder un juicio con el ‘Depredador’ y fue uno de los pilares de ‘Maga’ cuando se encontró privada de su libertad. La conductora de espectáculos aprovechó tal ocasión para pedirle disculpas por haberlo involucrado en sus ataques al seleccionado peruano.

“Carta a mi amigo Ney. Mi queridísimo Neysi, me siento para escribirte estas líneas porque es la primera vez en once años que no estamos tan cerca ni tan lejos a la vez”, se leía en las primeras líneas en el texto que dedicó a su compañero.