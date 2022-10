Guty Carrera titula su nuevo libro con frase denunciada por Alejandra Baigorria

El modelo Guty Carrera anunció en el programa “En boca de todos” que publicará un nuevo libro llamado “Ámame que me vas a perder”, en el que escribe sobre algunos pasajes de su vida.

El título del libro corresponde a uno en especial, ya que es una de las frases que el modelo exclamó en unos audios que su expareja Alejandra Baigorria mostró para denunciar que sufría maltrato psicológico de parte de Carrera.

Alejandra Baigorria denunció a Carrera en 2016

“Ámame que me vas a perder”, decía Guty Carrera en uno de los audios que presentó Alejandra Baigorria en el 2016. En este, ella le reclamaba una serie de actitudes violentas que había tenido el modelo porque ella no le había contestado el celular.

“No, el que me va a perder eres tú. Abre los ojos, yo no he hecho nada”, le respondía la empresaria.

Baigorria y Carrera estuvieron juntos del 2015 al 2016. Foto: Instagram

Luego de que Alejandra Baigorria denunciara a Carrera, el juez Gastón Adrianzén García otorgó medidas de protección preventiva a la empresaria. Guty Carrera no podría acercarse a la vivienda de Baigorria ni mantener comunicación con ella, así como referirse a la empresaria a través de cualquier medio de comunicación. Sin embargo, tres años después, en 2019, la denuncia quedó archivada.

¿Qué dijo Guty Carrera en “El valor de la verdad”?

En su momento, el modelo Guty Carrera aceptó en el programa “El valor de la verdad” haber dicho las frases del audio y que su comportamiento no fue el más “adecuado”

Guty Carrera en "El valor de la verdad". Foto: captura

“Lo que recuerdo es que la conversación terminó bien, pidiéndonos disculpas ambos. Lo que queda claro es que dichos audios fueron editados, donde se ponen improperios y mi mala reacción, que no debía hacerlo. En ese momento estaba confundido y tuve una reacción que no fue la más adecuada”, señaló.