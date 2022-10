Fallece mamá de Óscar López Arias: “Me preparé para este momento, pero no fue suficiente”

¡El último adiós! Óscar López Arias comunicó, mediante sus redes sociales, la partida de su madre. Aunque no brindó mayores detalles de la causa del deceso, el actor recordó los momentos que compartió con su progenitora.

Óscar López Arias se despide de su mamá

El esposo de Daniela Sarfati se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y compartió un video de fotos con su mamá. “Mi viejita se murió hoy, en el hospital donde me parió hace 45 años. Entré al mortuorio a reconocer su cuerpo. Estaba tapado con una tela verde. Un papelito tenía sus datos, pero no lo leí, ya la había reconocido a mi mamá. La besé despacio, seguía tibia”, escribió.

Asimismo, confesó que aunque trabajó para prepararse para este momento, es una situación que no asimila. “Es la primera vez que me despido sin que me pida platita. Ya para qué, pues. Me preparé para este momento, pero siento que no fue suficiente. Tú que estás leyendo, discúlpame, escribo porque quizás aún no me lo creo. Madre, tupananchiskama ”, se lee en la publicación.

Óscar López Arias recibe apoyo de sus compañeros de actuación

Tras la publicación de las imágenes, el también presentador de televisión recibió los mensajes de condolencias de sus amigos y compañeros de actuación.

Artistas como Magdyel Ugaz, Bartola, Ismael La Rosa, entre otras figuras del espectáculo local, comentaron en su publicación. “Hermano, no hay palabras, te abrazo fuerte”, “Mi abrazo y cariño sincero, hijo. Dios y la virgen santísima reciban a tu bella madre”, son algunos de los mensajes que dejaron.