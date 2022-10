Daddy Yankee se presentará el martes 18 y miércoles 19 de octubre en Perú. A tan solo unas horas de esta presentación, los fanáticos hacen cola para ingresar lo antes posible a las instalaciones del Estadio Nacional. Y, como para no creerlo, un grupo de jóvenes decidió faltar a su trabajo para poder disfrutar del show en Lima que forma parte de la despedida del ‘Big Boss’ a nivel mundial.

Un reportero de Canal N entrevistaba a las personas alrededor del recinto y abordó a una señorita, quien confesó que tanto ella como sus dos amigos dejaron sus labores para estar presentes en “La última vuelta world tour”.

“No nos han dado permiso... Jefe, estoy enferma, pero he venido a tratarme aquí en Lima... No me despida, por favor, este es un sueño y es por una buena causa ”, mencionó la joven, para luego añadir: “Mi papá cree que estoy en una conferencia”.

Sin embargo, su compañera argumentó lo siguiente “Somos fans... “Mi jefe sí sabe, solo que pedí permiso hasta el martes”.

¿Cuándo se presenta Daddy Yankee en Perú?

El primer concierto de despedida de Daddy Yankee en Lima se llevará a cabo el día martes 18 de octubre, mientras que el segundo será el miércoles 19 de octubre. Para esta ocasión, el público podrá escuchar y entonar las mejores canciones del ‘Cangry’ al interior del Estadio Nacional.

Daddy Yankee se alista para dar concierto en Perú. Foto: composición/ Daddy Yankee/ Instagram

¿A qué hora empieza el concierto de Daddy Yankee en Lima?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3.00 p.m. Más tarde, a las 8.30 p.m. DJ Peligro pondrá a sonar lo mejor de su música para que, finalmente, Daddy Yankee salga a escena a las 10.00 p.m. y entone sus hits de reguetón.