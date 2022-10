Carlos Álvarez revela estado de ‘Lelo’ Costa frente al cáncer: “Tiene fuerzas para salir adelante”

Hace algunos días, Ricardo Mendoza sorprendió a gran parte de la opinión pública al revelar que ‘Lelo’ Costa padecía de cáncer. A partir de su comentario, ningún humorista cercano al actor se refirió a su estado de salud, hasta este martes 18 de octubre, cuando lo hizo Carlos Álvarez. El cómico utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse respecto a su compañero y amigo.

En dichas imágenes, el famoso personaje aseguró que la noticia de la enfermedad del imitador era algo que se mantenía en total secreto y afirmó estar algo incómodo con el integrante de “Hablando huevadas” por develar la información. Sin embargo, el excompañero de Jorge Benavides señaló que el integrante de su programa viene enfrentando de la mejor manera el flagelo que le fue diagnosticado.

Carlos Álvarez revela el estado de salud de 'Lelo' Costa

Asimismo, Carlos Álvarez señaló que decidió pronunciarse luego de recibir la autorización del propio 'Lelo' Costa. Por último, pidió a los medios de prensa guardar la reserva del caso mientras el humorista lleve a cabo su tratamiento.

“Hace algunos días, Ricardo Mendoza hizo un comentario sobre la salud de mi amigo. Era un tema que se mantenía con mucha reserva. Es más, cuando conversé con Ricardo sobre esto, le pedí la mayor discreción y le agradecí la voluntad de querer apoyar. Es cierto que nuestro 'Lelo' está pasando por un momento complicado en su salud y para salir a hablar con ustedes pedí su autorización, ya que de otra forma me hubiera quedado callado”, inició.

“Él está en tratamiento desde hace meses, es por eso que no aparecía en el programa y yo no podía responder el motivo cuando ustedes me preguntaban por él. 'Lelo' está evolucionando bien al tratamiento gracias a su personal médico, que día a día salvan muchas vidas. Él está con los ánimos y las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y con el respeto que merece la prensa, que solo cumple su labor de informar, le pido respeten la privacidad de nuestro amigo. 'Lelo' pronto estará de vuelta para hacernos reír con sus ocurrencias”, agregó.

‘Lelo’ Costa apareció en el reencuentro de JB y Carlos Álvarez

Aunque Carlos Álvarez reveló que ‘Lelo’ Costa viene llevando tratamiento contra el cáncer desde hace meses, el actor cómico habría hecho un esfuerzo, ya que apareció en el esperado reencuentro de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, emitido el pasado 10 de septiembre en el sketch conocido como “Las tías de La Molina”.