Ángelo Fukuy no guarda rencor a Christian Domínguez: “Le deseo lo mejor en su camino”

Desde su aparición con los Hermanos Yaipén, Ángelo Fukuy se estableció como una de las voces masculinas más importantes de la cumbia nacional. El artista también formó parte del Grupo 5, Zona Libre y La Gran orquesta Internacional, de donde salió en no muy buenos términos.

Ahora, el intérprete se dedicó de lleno al lanzamiento de su carrera como solista, la cual, según sus propias palabras, va de maravilla. Por ello, La República conversó con Fukuy para conocer detalles de esta nueva etapa en su vida, la supuesta enemistad con Christian Domínguez y cómo va su matrimonio con Wendy Dyer, a quien señala como la artífice de todo.

—En los últimos años, hubo muchos cambios en tu vida. Ahora eres solita y te casaste con Wendy Dyer. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

—Es una etapa increíble por la que estoy pasando. Este 2022 ha sido maravilloso en el trabajo, pero ¿sabes dónde empieza todo? Desde que conocí a mi esposa, desde ese momento las cosas vinieron bien. Estoy feliz porque un 11 de noviembre fue mi matrimonio civil y este 2022 hemos iniciado trabajando de la mano increíblemente y, como sabrás, estuve trabajando para varias empresas musicales, pero desde este año empecé con mi nuevo proyecto, mi propia marca. Hasta el momento, me ha traído alegrías y mucho aprendizaje en este nuevo camino como Ángelo Fukuy.

Ángelo Fukuy y Wendy Dyer se casaron y ahora viven juntos. Foto: Instagram Ángelo Fukuy

—Decidiste alejarte de Zona Libre en pleno 2020 cuando la pandemia y las restricciones eran rígidas. ¿Cómo fue ese proceso?

—Fue un poco difícil porque aún no se podía trabajar al 100% por la misma situación que hemos sufrido con el tema de la pandemia. Muchas restricciones, muchos viajes donde llegábamos al local con toda la gente y nos enterábamos de que no había evento por las restricciones que daba el gobierno. Paro de transportistas, nos hemos quedado varados y todas esas cosas que fueron difíciles, pero sigo con la fe de que algún día todo esto va a mejorar. Gracias a Dios, todo se está abriendo para poder trabajar con normalidad, porque yo vivo de esto, como otros amigos, pero ahora tengo más responsabilidad aún porque ya no estoy trabajando para una orquesta, sino que ahora soy cabeza, por lo que tengo que ser más responsable para que este nuevo proyecto camine.

—A pesar de que conoces el ambiente artístico nacional desde hace años, ¿has sentido alguna diferencia o dificultad ahora como solista?

—Yo inicié trabajando para una orquesta y nunca he estado como solista porque es muy diferente que estar en una delantera, el tema de las coreografías, del show y ahora al principio era complicado, pero sabía que sería así porque siempre uno estuvo acompañado de otros cantantes y esta vez es totalmente distinto. No te voy a negar que al principio era un poco difícil, pero nada del otro mundo; poco a poco he ido aprendiendo y ya tengo mi formato como Ángelo Fukuy, viajamos 22 personas, hay 15 músicos en escena y todo eso me da mucha alegría.

—Respecto a las oportunidades laborales, ¿has sentido menos apoyo que cuando estabas en las orquestas?

—La verdad que es bien complicado como cualquier otro trabajo. En mi caso, tenía un poco de temor, pero sabía que me iba a ir bien porque he conocido a mi esposa, conozco a mi coordinador, tengo un equipo maravilloso que me da fuerza y confianza. Pensé que iba a ser difícil, pero no imaginé que como Ángelo Fukuy me traería tantas alegrías y contratos, sobre todo. Este 2022 me está atrayendo muchas alegrías y estoy muy agradecido con los empresarios que me están contratando.

Ángelo Fukuy se lanzó como solista desde el año 2020. Foto: difusión

—Ángelo, me es imposible no preguntarte por tu salida de la Gran Orquesta y la supuesta enemistad que existe con Christian Domínguez. ¿Te gustaría aclarar el tema?

—Mira, con respecto a Christian, la verdad no es con él, sino con la empresa, pero él es la cara. Entonces, me hubiera gustado que las cosas sean diferentes. Yo lo respeto mucho, conozco a su mamá, a su papá, a su familia y sé lo maravilloso que es con sus padres, pero hubiera querido que terminemos nuestra relación laboral en otros términos, reunirme con él. Yo no lo odio. En mi corazón no existe el odio ni el rencor, en mi corazón existe gratitud y yo le deseo lo mejor en su camino. Ahora estoy enfocado netamente en lo mío y siempre voy a desear lo mejor a las demás personas.

—¿A qué te refieres con la empresa al hablar de la orquesta? ¿Si Christian es el fundador de ella?

—Christian es parte de la sociedad por el tema de imagen, pero atrás hay dos inversionistas.

—Entonces, la diferencia fue con ellos (inversores), pero ¿Christian no hizo mucho para que las cosas sean diferentes?

—Claro, son más de 10 años de amistad. Desde el 2009 estuvimos trabajando en los Hermanos Yaipén hasta la fecha. Me dio mucha pena que las cosas hayan terminado así. Incluso, nosotros nos conocíamos antes de que conozca a sus socios y en pandemia pasaron muchas cosas y uno aprende de ello. Pero, como te digo, siempre voy a desear lo mejor para todos. Si ellos quisieron que las cosas sean así, lo agradezco porque estoy feliz en esta nueva etapa con el gran equipo que tengo y sobre todo al lado de mi esposa.

—¿Qué nuevos proyectos tienes en tu vida profesional y personal?

—Estamos ultimando detalles con el tema de mi próximo videoclip, que es una cumbia muy bonita creada por el compositor peruano Carlos Rincón Ruiz, que ha compuesto temas como “Lárgate”, “Pecadora”, “Amor sincero”, “Quédate con él”, entre otras. Entonces me siento bendecido con las personas maravillosas que están en mi camino y muy pronto estamos trabajando para Japón, Europa y México, que siempre fue mi sueño.