Tula Rodríguez se confiesa sobre su salida de “En boca de todos”: “Trabajo no me va a faltar”

Tula Rodríguez se refirió sobre su salida de “En boca de todos”, programa que será cancelado a fines de octubre después de cinco años por América TV. La presentadora aceptó su retiro de la televisión y, en ese sentido, no prometió volver a la pantalla chica. Sin embargo, se siente confiada porque cree que no le faltará trabajo.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

“Nos vamos siendo el programa líder en el horario, pero las empresas tienen que renovar como para dar un nuevo aire, así que lo estamos aceptando ”, expresó para Trome.

Se refirió a la decisión de la productora: “Creo que lo que Mariana Ramírez del Villar quiere es cambiar un poco el formato porque son varios años haciendo esto, de los cuales tengo acompañando los últimos cinco años... Los motivos los tiene ella, así que solo tengo mi total agradecimiento”, agregó.

Sobre su posible presencia en el nuevo programa que reemplazará “En boca de todos”, Tula Rodríguez lo descartó por el momento. “No. Trabajo hasta fin de mes. Veamos lo que pasa el próximo año... Laboralmente, lo que una quiere es algo estable , pero también soy actriz, hago eventos, así que nada. Trabajo no me va a faltar ”, señaló.

Tula Rodríguez viajará con su hija por vacaciones

Además, Tula Rodríguez reveló que aprovechará estos meses fuera de la televisión para tomar unas vacaciones junto a su hija. La conductora se alista para realizar un viaje.

“Creo que estos dos meses (noviembre y diciembre) me vendrán bien porque el próximo mes es el cumpleaños de mi hija Valentina y hace años que no me tomaba el hecho de dormir hasta la hora que quiero... Estoy organizando un viaje, que es algo que no hago hace mucho tiempo ”, sostuvo.