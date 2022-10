Mafer al ser consultada si Tommy Portugal le prestó 40 soles: “Yo no tenía ni un sol”

El último domingo, el youtuber ChiquiWilo hizo pública una entrevista a la cantante Mafer Portugal a través de su canal de YouTube. Aunque el título del episodio anunciaba que la intérprete revelaría detalles sobre la supuesta llamada de Gisela Valcárcel para tenerla en su set junto a su padre Tommy Portugal, sorprendió al narrar otro suceso que involucra a su progenitor.

Mafer Portugal y la vez que Tommy Portugal no le prestó 40 soles

Como es de conocimiento público, semanas atrás se ventiló en los medios la relación que han sostenido Tommy Portugal y su hija Mafer, a tal punto que el programa de Magaly Medina se hizo cargo de la prueba de ADN para que el cantante pudiera reconocer legalmente a la también artista. Durante la emisión del programa “Tú quieres show”, Mafer Portugal revelaría una anécdota con el intérprete de la canción de “Al fondo hay sitio”.

“Cuando cumplo 18 años, yo entré a trabajar a una cafetería, que era Juan Valdez, y yo no tenía ni un sol. Eso se filtró en Latina y me hicieron una nota para preguntarme supuestamente sobre los programas en los que he estado, pero cuando llegaron me preguntaron Mafer, ¿es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar?”, relató la influencer.

Ante la sorpresa de su interlocutor siguió narrando lo sucedido. “Me lo preguntaron de frente, me dijeron cómo te fue en ‘Yo soy’ ... ¿Es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar? Te juro que fue de la nada y yo me quedé en shock. Mi mamá que siempre me acompaña a estas cosas se paró y les dijo ‘no vamos a hablar del tema’ y aun así insistieron bastante tiempo en que yo contara mi verdad”, añadió la también influencer.