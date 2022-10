¿Por qué despidieron a Rodrigo González de “Hola a todos” y qué tuvo que ver Magaly Medina?

Rodrigo González ha logrado conseguir el cariño del público gracias a su peculiar carisma y sinceridad a la hora de comentar sobre sucesos del espectáculo local. El presentador de “Amor y fuego” ha forjado una amplia trayectoria en la televisión peruana, pero sus inicios se remontan al programa “Hola a todos”, del cual salió inesperadamente. ¿Qué originó su despido?

¿Por qué despidieron a Rodrigo González de “Hola a todos”?

A inicios del 2009, el popular ‘Peluchín’ realizó su primera aparición en la pantalla chica en el magazine matutino “Hola a Todos” , conducido por Mathías Brivio y Katia Condos. Su primer espacio fue un pequeño bloque llamado “Peluchismes”, en el que hablaba de la farándula peruana.

No obstante, sus comentarios ocasionaron más de una polémica, pues desde sus inicios el presentador se ha caracterizado por ser directo y no tener ningún tipo de remordimiento para expresar su parecer. Su participación solo duró medio año.

Aunque no se conoce con exactitud la razón de su despido, se sabe que los reiterados comentarios y críticas hacia varios de los artistas del medio generaron un rechazo hacia Rodrigo, pero sin duda, el suceso que fue el detonante para su salida fue opinar sobre la apariencia física de Tula Rodríguez.

Rodrigo Gonzáles, Gigi Mitre, Mathías Brivio y Katia Condos conducían Hola a todos por ATV. Foto: captura/ATV

¿Qué relación tiene Magaly Medina con el despido de Rodrigo?

Rodrigo González apareció por primera vez en la pantalla chica en 1998, como apoyo de Magaly Medina en su programa “Magaly TeVe”. En aquel entonces, su función era apoyar en las secuencias de la ‘Urraca’. Tras su salida del espacio televisivo, el también empresario se unió al equipo de “Hola a todos”.

Actualmente, conduce “Amor y fuego” junto a su compañera inseparable Gigi Mitre y luego de haber protagonizado diversos enfrentamientos con Medina aseguró que no le debía favor.

“Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda. Tú me conociste en un show, cómo ella no tenía muchos auspiciadores, mi padre era uno de ellos, y creyó en ella. Eso es algo en lo que siempre voy a tener conciencia, en que me diste la mano, ahora si entré a televisión por ti, no sé por qué me hicieron hacer un casting, hubiera entrado de frente”, precisó en referencia a su ingreso a “Hola a todos”.