Natalia Salas recibió su primera sesión de quimioterapia: “Bastante diferente a lo que pensaba”

Durante la mañana del 17 de octubre, Natalia Salas reveló que estaba en camino a la clínica para recibir oficialmente su primera sesión de quimioterapia. Mediante redes sociales, la expresentadora de América Televisión compartió con sus seguidores parte del procedimiento y contó cómo ha sido su experiencia hasta ahora.

“Es hoy, es hoy, es hoy”, fue el breve mensaje que compartió la artista para dar a conocer que iba a recibir su primera sesión.

Natalia Salas acudió a su sesión de quimioterapia. Foto: Instagram/Natalia Salas

¿Qué comentó Natalia Salas al respecto?

Natalia Salas se tomó algunos minutos de tiempo para conversar con sus seguidores de Instagram y contarles detalles del tratamiento que está recibiendo para vencer el cáncer de mama que le detectaron hace algunos meses.

“Hello, estoy aquí, ya en los cuartitos de quimioterapia. Bueno, es bastante diferente a lo que yo pensaba, cada paciente está en una salita solo. Tengo tele, y el catéter port, por acá me están pasando la hidratación”, dijo al comienzo.

Asimismo, indicó que, con toda la preparación antes del procedimiento, cada sesión dura varias horas y se quedará hasta la tarde en la clínica donde se atiende.

“Me voy a ir como a las cinco de la tarde. Chicos, dura un montón. Me citaron 9.30 a. m., me han empezado a poner las cosas a las 10.00, 10:15, y me iré sobre las cinco de la tarde, un poco más”, agregó.

¿Cuántas quimioterapias recibirá Natalia Salas?

Días antes del inicio de su tratamiento, Natalia Salas compartió con sus seguidores un poco de información sobre el proceso que debe seguir para combatir la enfermedad que tiene. Fue así que la participante de “Las chicas de 4° C” habló sobre las quimioterapias que recibirá en los meses posteriores.