María Pía Copello no se quedó callada después de enterarse de que Nino Peñaloza y muchos otros la criticaron por el vestido que usó en la alfombra roja de los Latino Music Awards. En conversación telefónica con el programa “América hoy”, la presentadora de televisión se mostró segura del outfit que lució en el evento en Colombia.

La exconductora de “Esto es guerra” aseveró, además, que es consciente de que, al ser una figura pública, siempre estará expuesta a los comentarios negativos, sobre todo en las redes sociales.

María Copello y su mensaje tras críticas por su vestido

María Pía Copello señaló que no se puede complacer a todo el mundo y que, en ese sentido, siempre habrá quienes la cuestionen.

“La verdad es que más han sido las críticas buenas que las malas y con eso me quedo yo, y finalmente así es la vida, o sea, cualquier cosa que uno haga, habrá gente a la que le parezca y gente a la que no”, manifestó.

La respuesta a Nino Peñaloza

Finalmente, María Pía Copello rechazó tajantemente las declaraciones vertidas por Nino Peñaloza, quien dijo que su vestido no le parecía elegante ni para su edad.

“Cuando uno es una persona pública, se expone a eso, a los comentarios, ya sean buenos y malos, y es su opinión y la respeto. Pero no estoy de acuerdo, yo me pongo las cosas con las que me siento cómoda y con las que me siento bien”, expresó.

“Me parece un comentario un poquito obsoleto decirle a las mujeres en el 2022 que, por su edad, no te puedes poner algo, no te pases”, sentenció la animadora para “América hoy”.