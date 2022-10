¿Cuánto cuesta el vestido de María Pía Copello creado por el diseñador Michael Costello?

María Pía Copello remeció las redes sociales con el atuendo que eligió para la alfombra roja de los Latino Show Awards el pasado miércoles 12 de octubre. Este evento premia lo mejor de la música latina en Colombia.

La exconductora de “EEG” arribó al Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, y fue como invitada VIP de una conocida aerolínea local para codearse con artistas internacionales, tales como Paloma San Basilio y Fanny Lu.

Sin embargo, el detalle que se robó las miradas del público fue su vestido de diseñador, el cual fue muy comentado por figuras de la farándula peruana. Conoce en esta nota los detalles.

¿Qué vestido usó María Pía Copello?

María Pía Copello decidió lucir una pieza del diseñador estadounidense Michael Costello en tono magenta. El vestido cuenta con un escote en la parte del pecho que llega hasta la pierna, además de tener detalles en dorado.

Al parecer, la elección del sensual atuendo fue amor a primera vista, ya que, en agosto de este 2022, Copello le dio like a la foto del mismo diseño, pero en color amarillo. En esa misma línea, la influencer habría gastado 9.000 dólares para lucir aquel diseño muy comentado en el espectáculo nacional.

Personalidades como Magaly Medina, Marco Zunino, Adolfo Aguilar, Johanna San Miguel e Ignacio Baladán halagaron su outfit.

María Pía Copello responde a productor que criticó su vestido

Los comentarios negativos hacia el vestido de María Pía Copello no se hicieron esperar. Uno de los detractores fue el conocido productor de eventos de moda, Nino Peñaloza, quien comentó el vestuario durante su visita al programa “En boca de todos”.

“A mí me gustó el color, me gustó la idea de la túnica, pero no me parece elegante, no me parece para su edad, creo que es demasiado atrevido. Creo que ella es una señora por más tiktokera que sea, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, mencionó.