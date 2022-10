Mafer sobre su relación con Tommy Portugal: “Yo le decía a mi papá para verlo y me choteaba”

Mafer Portugal, cantante, influencer e hija de Tommy Portugal, acaparó portadas semanas atrás al hablar respecto a la relación que sostiene con su padre para las cámaras de Magaly Medina e incluso fue tentada por Gisela Valcárcel para reunirse con su progenitor en su programa.

No obstante, aún no lo había contado todo y, consultada por el youtuber Chiquiwilo en su canal “¿Tú quieres show?”, comentó lo que sucedía cuando ella buscaba compartir tiempo con el reconocido artista.

La relación entre Mafer y Tommy Portugal

Durante la conversación con su interlocutor reveló que a pesar de que el cantante se enteró de su existencia cuando ella tenía 12 años, tardaron en compartir tiempo, ya que el artista estaba abocado a su carrera y a su pareja de ese entonces. Conforme fue creciendo, Mafer buscaba abrirse paso en la música por su talento, razón por la cual tardó años en narrar cómo es el vínculo padre - hija que tienen.

“Yo quería hacer mi carrera sola, pero empezaron a suceder más problemas, la relación se enfrió mucho más y ya no hablábamos tanto. Llegó un momento donde yo le decía ¿cuándo nos vemos? Y me decía estoy de viaje o quedabamos un martes y llegado el día me decía: ‘No tengo tiempo’. Me choteaba”, manifestó la joven cantante.

“Yo pensaba: ‘Es músico, está ocupado’. Porque mi enamorado también es cantante y sé que hay días que le toca viajar y no nos vamos a ver. A veces con mi papá quedábamos en vernos un martes y ese día me decía: ‘No tengo tiempo’, pero subía historias haciendo otra cosa, eso me dolía”, agregó.

¿Qué dijo Mafer Portugal sobre Gisela Valcárcel?

Durante una entrevista con el programa virtual de Chiquiwilo, la joven relató cómo inició la conversación que tuvo con la presentadora. Sin embargo, lo que sorprendió a los usuarios fue la opinión de Mafer Portugal hacia Gisela Valcárcel.

“Gisela dijo: ‘Yo quiero conversar contigo, Mafer. Tienes que arreglar las cosas en privado con tu papá’, cuando ella, por otro lado, ya me había llamado”, dijo al iniciar la conversación.

Finalmente, comentó su parecer ante esta llamada. “Es irónica, todo me pareció muy raro, la verdad. Yo no he salido a hablar por fama. Yo creo que Gisela me ha agarrado cólera por eso”.