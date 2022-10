Coreógrafa tras burlas de Janet en “América hoy”: “En este país los famosos son los escandalosos”

¡Habló fuerte y claro! Alejandra Sánchez, quien es artista profesional, fue invitada este 17 de octubre al programa “América hoy” para comentar el performance de los participantes de “El gran show”. Sin embargo, se llevó un amargo momento, luego de que Janet Barboza se confundiera de nombre al presentarla en vivo.

La coreógrafa no dejó pasar este detalle por alto y le respondió: “Las entradas al teatro no llegan por canje, debe ser por eso que no me conoce”. La popular ‘Rulitos’ se ‘picó' y se excusó en que la producción no puso su nombre y, enseguida, resaltó que no es un personaje conocido: “Lo que pasa es que no eres conocida y yo no tengo por qué conocer a todo el mundo” .

Sin embargo, Ale Sánchez resaltó que eso no es excusa: “Usted es comunicadora y debe saber quién está en la mesa del jurado. Me ningunea hace tiempo”. Al finalizar el programa, la bailarina reflexionó en sus redes sociales sobre este incómodo momento.

Ale Sánchez lamenta que el escándalo prime en el mundo del espectáculo peruano

En un principio, Alejandra Sánchez agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió en redes sociales, y precisó que esto no le afecta, pero sí lamenta que solo los personajes que tienen escándalos gocen de notoriedad en los medios y no se valore, en cambio, el trabajo y la trayectoria profesional.

“A mí me da bien igual, no necesito meterme con nadie para ser famosa, pero desgraciadamente, en este país, los famosos son los escandalosos. Mientras yo no tenga un escándalo, voy a seguir viviendo tranquilamente en el anonimato como artista profesional que soy. Así que, amigos, ustedes no se jalen los pelos, es parte del show, seguramente para ellos, no sé. Ustedes ya saben quién soy y eso es lo que me respalda en mi carrera”, sostuvo.

Asimismo, realizó una publicación con un extracto del momento exacto de la discusión con Janet Barboza, y en la descripción responde:

“Las entradas al teatro, amigos, no llegan por canje y más aún cuando no tienes escándalos y tienes una carrera de perfil bajo. Vivo ‘chill’ llegando a donde he llegado por mi esfuerzo, no por meterme con nadie. De mí sabrás lo que doy en el escenario. Respetemos a los verdaderos artistas que sí hacemos arte”, resaltó.

Ale Sánchez cuadra a Giuliana Rengifo por decir que los bailarines “son adornos”

Giuliana Rengifo se valió de varias críticas tras menospreciar el trabajo de Leysi Suárez por ser bailarina. “Somos colegas, trabajamos en el mismo rubro hace muchos años y ella es una bailarina, mientras que ella adorna los escenarios, yo canto”, dijo.

Este comentario no le pareció a la coreógrafa Ale Sánchez, quien le respondió en su visita a “América hoy”. “No somos un relleno. ¿Qué haría un cantante sin bailarines? Somos una pieza importante y clave para cualquier artista, un cantante, un actor, etc. Un bailarín no es un relleno. Un adorno pueden ser joyas, aretes, zapatos, pero una persona en escena cumple una función, por lo que no puede ser un adorno”, dijo.