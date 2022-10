Tula Rodríguez responde sobre su relación con Javier Carmona: “Tengo la conciencia tranquila”

Las consecuencias del polémico enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina parecen no tener fin. Esta vez, Tula Rodríguez se pronunció sobre las recientes declaraciones de la ‘Urraca’ en las cuales mencionó que la exvedette fue la ‘manzana de la discordia’ en el matrimonio de la ‘Señito’ con Javier Carmona.

En ese sentido, la conductora de “En boca de todos” fue consultada al respecto y aseguró que tiene la “conciencia tranquila” sobre el inicio de su relación con el productor de TV.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez manifestó que cada una (Gisela Valcárcel y ella) tienen su propia versión sobre la polémica que se desató hace muchos años por su relación con Javier Carmona, quien falleció en el 2021.

“ Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón. Nada más. Entonces, tienes la conciencia tranquila, pues tú tienes tu verdad (...) Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su porqué. Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien a todos porque es lo que quiero también para mí”, dijo en una conversación con Trome.

Javier Carmona falleció a los 56 años y tuvo una hija con Tula Rodríguez. Foto: Tula Rodríguez/Facebook

PUEDES VER: Tula Rodríguez revela que trabajó en despedidas de soltero durante su etapa como vedette

Magaly Medina habló sobre Tula Rodríguez

En medio de su intercambio de palabras con Gisela Valcárcel, Magaly Medina relató que, en su momento, la defendió luego de que le confiara cómo acabó su matrimonio con Javier Carmona.