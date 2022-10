Eyal Berkover pasó de ser uno de los chicos más populares de “EEG” y “Combate” a ser un nombre muy poco recordado en la actualidad luego de vivir, en 2017, un episodio que marcó el rumbo de su vida.

A inicios de ese año, Migraciones citó a varios chicos reality extranjeros para regularizar su situación en el país. Entre estos figuraban la modelo argentina Julieta Rodríguez, los venezolanos Krayg Peña y Korina Rivadeneira, y también Eyal Berkover, quien en ese momento no pertenecía a ningún programa de competencia y trabaja como modelo en discotecas.

Sin embargo, la situación del israelí derivó en escándalo cuando denunció que la Policía de Extranjería lo agredió y amenazó con demandar al Ministro del Interior.

Eyal Berkover detenido por la Policía

“Todo perfecto. Tuve que dejar algunas hojas. No es algo contra mí o contra una persona especial” , declaró Eyal Berkover el 21 de febrero de 2017, cuando fue captado a la salida de la sede de Migraciones.

Sin embargo, a los pocos meses, el 13 de julio, su pareja, la modelo argentina Nair Bravo Metz, pedía ayuda a través de Facebook, ya que él fue detenido por el personal de la Cancillería.

“La Policía de Extranjería me ha golpeado a mí y a Eyal para llevárselo a la fuerza ilegalmente. Su carnet está vigente hasta el 17 de agosto y el día 7 de julio se presentó debidamente el recurso de reconsideración”, escribió junto a varios videos en los que se ve al chico reality resistiéndose a la intervención.

Horas después, Eyal Berkover fue liberado y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que su solicitud para que se le otorgue la condición de refugiado aún estaba en evaluación.

Ese mismo día, su abogada Katty Cachay declaró al programa “Beto a saber”: “Vamos a denunciar al ministro Carlos Basombrío porque hay un evidente abuso de autoridad”.

Tras unas semanas se informó que la situación de Eyal Berkover había quedado saneada y podía permanecer en Perú.

¿A qué se dedica Eyal Berkover en la actualidad?

A pesar de que en su momento recibió mensajes de apoyo de sus excompañeros de “Esto es guerra” Michelle Soifer y Yaco Eskenazi, el israelí Eyal Berkover no volvió a ser convocado, aunque quien sí apareció en el reality fue Nair Bravo Metz para reemplazar a Yahaira Plasencia.

Nair Bravo, novia de Eyal Berkover, reemplazó a Yahaira Plasencia en "Esto es guerra". Foto: captura de América TV

Sin embargo, continuó su carrera como chico reality en su país natal, Israel, al ingresar primero a “Survivor VIP 2019″ y luego en “Big brother VIP 2021″.

Eyal Berkover en "Survivor VIP 2019". Foto: Eyal Berkover/Instagram

A su vez, Eyal Berkover siguió causando polémica en la farándula peruana, primero en agosto de 2020, cuando el periodista Samuel Suárez compartió un audio que le envió el modelo israelí luego de ver al creador de Instarándula hacer publicidad a una marca en la que él era imagen. “Con ese cuerpo y esa cara ni el mejor doctor te puede ayudar”, le dijo.

Meses después, en abril de 2021, “Amor y Fuego” reveló una conversación con el influencer, en la cual ofrecía revelar los secretos de “Esto es guerra” y “Combate”. “Si quieres que yo hable algo, háblame con plata. Si no, no me interesa” , expresó.

Actualmente, Eyal Berkover continúa en Israel trabajando como modelo e influencer. En Instagram posee 481.000 seguidores y en su última publicación, de julio del 2022, se dejó ver en una fiesta para Acqua di Giò, la fragancia masculina de Giorgio Armani.