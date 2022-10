Deysi Araujo no quiere ser la ‘novia eterna’ y tira dardo a su pareja: “Si no se divorcia, cortamos”

Deysi Araujo encontró el amor en el juez Jackson Torres, con quien ahora lleva siete meses de relación. Su romance tuvo varios altibajos con supuestas infidelidades de por medio; sin embargo, ahora, la exvedette asegura estar en su mejor momento y cuenta que ya tienen planes de matrimonio.

No obstante, aún falta que el letrado oficialice su divorcio con su actual esposa, Meggi Reátegui. Deysi prefiere dejar que las cosas fluyan, pero advierte que no será “la novia eterna”.

Planes de boda

“Él ya me ha propuesto matrimonio, pero el tema es que estamos esperando que salga su divorcio (...) Ya le di un plazo, si no se divorcia hasta esa fecha, corto la relación. No voy a esperar como novia en altar hasta que me salgan raíces”, comentó Deysi Araujo al Trome.

La modelo comenta que, a pesar de sus sentimientos hacia Jackson Torres, prefiere no poner las manos al fuego por nadie. “A mi edad, ya no confío en los hombres porque te pueden decir muchas cosas y no sabemos si es verdad”.

Deysi Araujo y Jackson Torres llevan varios meses de relación. Fotos: Instagram

“Él aparentemente está super enamorado de mí, pero no tengo la certeza al cien por ciento. Además, él es 10 años menor que yo, hay mucha diferencia, pero —como dicen— para el amor no hay edad”, agregó al referido medio.

Deysi Araujo quiere agrandar la familia

A sus 36 años, Deysi Araujo revela que le gustaría estar nuevamente embarazada. Como se recuerda, la modelo se convirtió en madre hace 18 años, y ahora su hijo ya cursa sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Deysi Araujo es una de las peruanas más famosas en OnlyFans. Foto: Instagram / Deysi Araujo

“Sería como empezar de cero, pero sí me gustaría. Me da ilusión tener la mujercita”, comentó. Asimismo, dijo que no quisiera volver a criar a un hijo sola, por lo que toma el asunto con calma.