¿Quién es Bruno Zagal, el novio de Adriana Lúcar desde hace 7 años?

Adriana Lúcar, número 9 y estrella de Alianza Lima, mantiene un romance de larga data con el empresario Bruno Zagal, a quien le ha dedicado en más de una ocasión sus goles y cuya relación avanzó cuando en 2018 anunciaron a través de sus respectivas cuentas en Facebook e Instagram que habían comenzado a vivir juntos.

12.4.2018 |Publicación de Adriana Lúcar. Foto: captura Instagram

¿Quién es Bruno Zagal, el novio de Adriana Lúcar?

De raíces italianas, Bruno Zagal Crippa le lleva unos cuantos años a Adriana Lúcar, que actualmente tiene 31. Con experticia en marketing, en su cuenta de LinkedIn figura como subgerente comercial en Astara Perú, un holding especializado en elementos de protección personal.

Abrió su cuenta de Instagram el 14 de julio de 2017, y el primer comentario fue de la delantera de Alianza Lima: “(Que) hermoso eres”.

14.7.2017 | Adriana Lúcar comenta la primera publicación de su novio. Foto: captura Bruno Zagal/Instagra,

Bruno Zagal y Adriana Lúcar se muestran muy enamorados en sus redes sociales, donde comparten varias fotografías junto a sus mascotas, Salva y Filippo.

“Él es amante de los animales y hace un año tomó la decisión de ser vegetariano”, escribió la goleadora del plantel de Alianza Lima femenil en Instagram.

“Hasta hoy no lo he visto ‘sufrir’ ni un poquito, sino más bien disfrutar de este estilo de vida que él eligió y que responde a su propósito de proteger y hacer felices a los animales en la medida de sus posibilidades. Me siento orgullosa de él y su determinación”, agregó.

2.1.2021 | Adriana Lúcar felicita a su pareja por ser vegetariano. Foto: captura Adriana Lúcar/Instagram

Sin embargo, un reclamo que le hacen los seguidores de Adriana Lúcar a Bruno Zagal es que a pesar de estar presente en la tribuna apoyando a la futbolista, en realidad es hincha de otro club, Sporting Cristal.