¿Samahara Lobatón dejó “El gran show”?: esto dijo Gisela Valcárcel

La tercera gala de “El gran show” estuvo llena de sorpresas, tales como la reconciliación de Giuliana Rengifo con Leysi Suárez y la eliminación de Dalia Durán. Sin embargo, un detalle que no pasó por alto fue la ausencia de Samahara Lobatón, ya que su lugar fue tomado por Robotina.

La expareja de Alan Castillo, mejor conocido como Robotín, sorprendió al jurado con su presentación y obtuvo gratos comentarios de figuras como Tilsa Lozano. “Has estado maravillosa, creo que tienes toda la pasta para evolucionar”, comentó la modelo.

Gisela Valcárcel se pronunció y precisó que la hija de Melissa Klug no estuvo presente porque se encuentra en Punta Cana para festejar el cumpleaños número dos de su hija Xianna. Asimismo, aseguró que regresará al reality la próxima semana.

Gisela Valcárcel comenta la ausencia de Samahara Lobatón

“Cuando Samahara tuvo que, porque así lo había firmado en su contrato, alejarse en la tercera gala, dijimos que hay que llamar a la Robotina”, respondió Gisela Valcárcel para aclarar que la presencia de Karelys Molina solo estuvo pactada para una fecha.

Asimismo, la conductora le aconsejó a Robotina que sea agradecida con Robotín, pues enfatizó que logró presentarse en “El gran show” gracias a él. “A esta pista llegaste porque Robotín estaba y yo agradezco a Robotín porque fue él quien dio pie”, dijo.

Robotina fue el refuerzo de Robotín en “El gran show”

La actriz cómica Robotina estuvo en el ojo de la tormenta tras la presunta infidelidad de su ahora expareja Robotín. Como se recuerda, una artista fue al programa de Magaly Medina para confesar que sí tuvo un acercamiento con el cómico Alan Castillo.