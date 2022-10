Tilsa Lozano no dudó en lanzar un dardo al popular Robotín, Alan Castillo, durante la última gala de “El gran show”. El personaje cómico ha venido siendo cuestionado por haber sido presuntamente infiel a su expareja Karelys Molina, mejor conocida como Robotina en el mundo del entretenimiento.

Luego de ver la presentación de Robotina, quien viene reemplazando a Samahara Lobatón en el espacio televisivo, Tilza Lozano se dispuso a calificarla solo con palabras de elogio.

Tilsa Lozano minimiza a Robotín

“Quiero decirte (que eres) mucho atún para tan poca lata”, expresó ‘Tili’ en referencia a Robotín. “Me parece que eres una mujer muy astuta porque la semana pasada dijiste que, por estar peleada con él (Robotín), no ibas a perder la oportunidad de lucirte en esta pista y fue lo más inteligente que pudiste hacer (…). Has estado maravillosa”, agregó la exintegrante de Las Vengadoras.

Lozano sostuvo que le gustaría seguir viendo a Robotina en la pista de baile; no obstante, Gisela le recordó que la participante posiblemente no iría más porque solo acudió en reemplazado de Samahara Lobatón, quien se sumaría al reality la semana entrante.

Robotín le responde Tilsa por decirle ‘poco atún’

El comentario de Tilsa Lozano no pareció ser para nada del agrado de Alan Castillo, quien llegado su turno de pisar el escenario respondió a la jurado por descalificarlo al hacer referencia a su relación con Robotina.

El cómico pidió la palabra y refirió que él no tendría ese tipo de comentarios para referirse a alguien porque considera que “todos somos iguales”.