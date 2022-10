¿Qué fue de Mónica Adaro, la exvedette que denunció a Magaly Medina por invadir su intimidad?

El recordado programa “Risas y salsa” fue la ventana para que Mónica Adaro y muchas otras artistas se formaran como figuras conocidas del espectáculo nacional. Así, a lo largo de cada temporada, las bailarinas y vedettes de aquella época participaban en los diversos sketch cómicos, lo que les generaba popularidad entre el público televidente. En este sentido, es necesario apuntar que no todo fue color de rosa; ya que, luego de pertenecer al mundo de las plumas y lentejuelas, la mencionada exvedette y sus padres decidieron denunciar a la conductora Magaly Medina de haber invadido su privacidad, al exponerla en el caso de Las Prostivedettes.

En este sentido, además del proceso legal que inició, la rubia le exigía a la conductora disculpas públicas, ya que sus padres estaban sufriendo a causa de su reportaje. Años después del enfrentamiento, Mónica Adaro se presentó en el espacio de Magaly Medina. A continuación, te contamos a qué se dedica tras retirarse de la televisión peruana.

¿Qué hace en la actualidad Mónica Adaro?

En la actualidad, la figura nacional comparte sus actividades diarias con sus seguidores de redes sociales, y los invita a los eventos realizados por un restaurante peruano. En estos, ella se encarga de la animación.

Mónica Adaro anima eventos y promociona restaurantes en sus redes sociales. Foto: Mónica Adaro/Instagram

A nivel personal, la excomediante indicó hace poco en una entrevista que, en medio del polémico caso de Las Prostivedettes, decidió viajar a Estados Unidos. Fue así que, durante su estadía en el país norteamericano, Mónica Adaro conoció a quien sería su esposo, pero terminó divorciándose.

“Hace muchos años me casé acá (Lima) y me fui (Estados Unidos). Mi matrimonio estuvo muy bien por un buen tiempo, y ahora (2021) me encuentro separada. Bueno, ya divorciada legalmente”, reveló en el programa “En boca de todos”.

¿Por qué Mónica Adaro denunció a Magaly Medina?

A inicios de los años 2000, Magaly Medina difundió un reportaje en el que expuso a Mónica Adaro y Martha Vásquez, más conocida por ese entonces como Yesabella, por supuestamente ejercer la prostitución. Ante ello, la exvedette denunció a la conductora y a Ney Guerrero, con lo que logró una sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el término de tres años y 50.000 soles de reparación civil por el delito de violación de la intimidad.

“En el caso de Mónica Adaro, queda claro que su derecho a la vida privada sí protegía la posibilidad que tenía de evitar que otros se inmiscuyan, y, menos aún, que puedan ser reproducidos en un canal de televisión los actos sexuales que realizó”, explica el documento publicado por el Tribunal Constitucional.

Mónica Adaro se reencontró con Magaly Medina para hablar del polémico caso de 'Las prostivedettes'. Foto: Latina TV

Por otro lado, los padres de la exvedette denunciaron a la popular ‘Urraca’ y exigieron pedir disculpas públicas y una indemnización de 5 000 000 de dólares por daños y perjuicios.

En 2014, Mónica Adaro se reencontró con Magaly Medina en el set de Latina TV, donde aseguró nunca haber ejercido la prostitución.

“No, nunca lo he sido (prostituta). Yo digo lo que es, tú dices tu punto de vista y no te lo puedo discutir. Simplemente, estuviste mal informada, porque en ese entonces había una lista de vedettes que iban a esos lugares (Las Cucardas) a realizar shows”, manifestó en el programa “Magaly”.