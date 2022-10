Vanessa Ratto, Miss Perú Mesoamérica Huánuco 2022, denunció públicamente y ante las autoridades a un sujeto que la acosó sexualmente en la vía pública.

De igual forma, la reina de belleza mostró su indignación con las dos mujeres de nacionalidad venezolana que apoyaron al agresor y se burlaron de ella, según se escucha en los videos que compartió en sus historias de Instagram del 15 de octubre.

Miss Perú Mesoamérica Huánuco: “¡Se rieron de mí!”

En Instagram, Vanessa Ratto explicó que el hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Amarilis, en el Centro Histórico de Huánuco. El sujeto y las dos féminas son trabajadores de una tienda de ropa deportiva.

“Lo que me hace reaccionar fue la burla de otras mujeres al ver que el tipo me decía cosas morbosas, asquerosas . Me siento mal, sucia, lastimada, porque otra mujer, lejos de detener la agresión, solo optó por burlarse y apoyar al agresor”, dijo y compartió las imágenes de lo ocurrido.

“(Ellas) al escuchar al tipo molestarme, acosarme y hacerme sentir vulnerable, se rieron de mí”, agregó.

Miss Huánuco terminó acusada de xenofobia

Como corresponde, Miss Perú Mesoamérica Huánuco 2022 acudió a la comisaría a denunciar a su acosador. “Me tiemblan las manos horribles del susto” , manifestó. “Quiero que se haga justicia”.

Sin embargo, en un giro inverosímil, al regresar con policías en busca del agresor. Las dos mujeres lo defendieron y tacharon de exagerada a la reina de belleza y, de forma burlona, le exigieron pruebas de que fue acosada.

En otro momento, la llaman “fresca” y le dicen que, al ser ellos de Venezuela, no podían ser denunciados. “Todos tenemos el derecho a denunciar cualquier tipo de agresión” , reclamó Vanessa Ratto.

Después, la acusaron de utilizar sus privilegios como reina de belleza para “amedrentarlos” y discriminarlos.

“Lo quiere hacer ver por ese lado, cuando nunca usé calificativos despectivos para ninguno de ellos”, se defendió Miss Huánuco al ser acusada de xenofobia.

En sus siguientes historias de Instagram, Vanessa Ratto expuso informes sobre la problemática del acoso sexual callejero, que va “desde un ‘piropo’ subido de tono hasta tocamientos indebidos” y que, de forma lamentable, no es considerado delito ni cuenta con sanción efectiva.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que fue afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno peruano.

Además, la Línea 100 posee la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso feriados.