¿Cómo se originó el enfrentamiento entre Leslie Shaw y el papá de Mario Hart?

Desde hace unos días, Leslie Shaw y el padre de Mario Hart se han enfrascado en una pelea que parece no tener fin. La cantante y el progenitor del ex chico reality han tenido un intercambio de palabras en el que se han mandado indirectas y hasta se han sacado en cara algunos asuntos del pasado.

Por ello, te contaremos cómo la cantante y el papá del piloto se han enfrentado a pesar de que, aparentemente, tenían una buena relación hace algunos años.

¿Por qué se pelearon Leslie Shaw y el padre de Mario Hart?

Todo empezó cuando Leslie Shaw estuvo como invitada en el programa “D’ mañana”, en el que aseguró que se arrepentía de haberse relacionado con la mayoría de sus exparejas. Esto incluye Mario Hart.

“¿Te arrepientes de haber estado con alguno de tus ex?”, fue la pregunta que le hizo ‘Metiche’. “Verdad. Me arrepiento de todos, de absolutamente todos”, respondió la cantante.

“ (Mario, Coto Hernández y Diego Val) me han hecho perder mi tiempo. Con (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada”, agregó.

Ante esta declaración, Mario Hart Potestá, padre del piloto, le respondió mediante sus redes sociales asegurando que gracias a su hijo se hizo conocida en la música.

“Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros, cinco y diez gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto a Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta, pero que perdió el tiempo… ya pues!”, increpó.

Respuesta de Mario Hart Potestá. Foto: Instarándula

Leslie Shaw tildó de machista al padre de Mario Hart

Tras este post, Leslie Shaw llamó machista y desubicado a Mario Hart Potestá por haber asegurado que gracias a su hijo ella despegó en su carrera artística.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor. ¿Que yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? No me sorprende, porque creo que la soberbia le gana a esa familia. Necesitan un poco de ‘ubicaína’. (…) El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia. No tengo nada que deberle a nadie”, manifestó para Trome.

Leslie Shaw responde al papá de Mario Hart y asegura que no le debe nada a su hijo

Asimismo, la cantante aseguró que su éxito musical se debe al apoyo de otras personas y no a Mario Hart, pues ha trabajado de la mano de grandes artistas internacionales.